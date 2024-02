WRC | Rally Svezia, day-2: Lappi e Hyundai danzano tra la neve

Esapekka Lappi guida provvisoriamente il Rally di Svezia dopo un day-2 caratterizzato da uno spettacolare duello contro Takamoto Katsuta. Il finnico di Hyundai precede di +3.2 secondi il giapponese di Toyota dopo otto intense speciali, la coppia detta legge nel secondo atto del FIA World Rally Championship con oltre 1 minuto sulla concorrenza.

Rally Svezia, day-2: Toyota apre le danze con Kalle

Kalle Rovanperä, rientrante questo week-end al posto di Sébastien Ogier, ha provato subito a fare selezione dopo aver primeggiato nella SS1, segmento di 5.16km nominato 'Umeå Sprint 1'. Il #69 dello schieramento ha messo paura a tutti anche nella SS2, il campione del mondo in carica si è confermato in vetta con quasi cinque secondi di scarto sui rivali.

Il campione del mondo in carica si è confermato anche nella seguente SS3 portandosi a +5.7 sul teammate giapponese Takamoto Katsuta ed a +6.2 sulla Hyundai dell'estone Ott Tanak. Difficoltà, invece, per Thierry Neuville (Hyundai) ed Elfyn Evans (Toyota). Il primo ha pagato a caro prezzo la posizione di 'battistrada', mentre il secondo è stato protagonista di un testacoda dopo pochi metri dal via della 'Norrby 1'.

Rally Svezia day-2 SS4: Katsuta beffa Lappi, out Tanak e Rovanperä

La SS4, la più lunga della giornata, ha tradito la Hyundai #8 di Tanak, in crisi dopo un testacoda nella neve. L'ex campione del mondo ha dovuto alzare prematuramente bandiera bianca, il vincitore dell'ultima edizione del Rally Svezia ha provato a raggiungere il traguardo senza riuscirci.

Le sorprese sono continuate nei minuti seguenti con una foratura da parte di Grégoire Munster (M-Sport Ford) e soprattutto l'uscita di scena da parte di Kalle Rovanperä. La Toyota #69 si è arrestata nel corso della speciale, il 23enne ha ceduto la leadership provvisoria della manifestazione a Katsuta.

Il nipponico si è portato a +11.4 da Esapekka Lappi (Hyundai) ed a +13.3 su Evans, abile a restare davanti nonostante la seconda posizione in strada. Distacchi importanti, invece, per i rivali con la Ford di Adrien Fourmaux e Neuville presenti in quarta e quinta piazza, provvisoriamente a +18.7 ed a + 40.5 secondi.

SS5-6, Lappi danza nella neve

Il pomeriggio si è aperto con la ripetizione della seconda e della terza speciale del Rally Svezia 2024. Esapekka Lappi è stato il protagonista numero uno, il finnico di Hyundai Motorsport ha azzerato il proprio ritardo dalla vetta portandosi a soli 3 decimi dalla Toyota Yaris Rally 1 #18 di Katsuta.

Il 33enne nativo di Pieksämäki ha riportato davanti a tutti il marchio coreano, mentre Neuville perdeva altro terreno in seguito ad un problema prima della SS6 ed ad un visibile danno dopo un errore durante i 12.36km della ' Norrby 2'. Il nativo di St. Vith ha dovuto cedere anche 40 secondi alla concorrenza dopo esser arrivato in ritardo al 'controllo orario' prima del via della SS6.

Rally Svezia day-2 SS7, Lappi prende il comando

I 28km della 'Floda 2' hanno modificato la classifica generale a favore di Hyundai e di Lappi. La riconoscibile i20 #4 ha fatto la differenza nei confronti di Katsuta. L'asiatico ha pagato 1.8 secondi alla vigilia della SS8, ultimo impegno della seconda infinita giornata d'azione sulla neve di Umeå.

Terzo posto overall per uno straordinario Oliver Solberg, leader in classe Rally2 con la Škoda Fabia RS #21 del Team Toksport WRT. Il figlio d'arte ha fatto la differenza sulle strade di casa, abile a scavalcare di ben 7.8 secondi la Ford Puma Rally1 di Fourmaux.

Duello per la vetta, Solberg regala emozioni in casa

I 5km della 'Umeå Sprint 2', valida come SS8, non hanno modificato la classifica generale con Lappi sempre davanti a Katsuta. Il distacco tra Hyundai e Toyota è di +3.2, i coreani sono virtualmente davanti alla prima delle tre Yaris ufficiali.

Impressionate il divario con il resto dello schieramento, un margine superiore al minuto. Solberg precede Fourmaux nell'ordine, lo scandinavo ed il transalpino si collocano provvisoriamente davanti a Georg Linnamäe (Toyota GR Yaris Rally2), Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) e Sami Pajari (Printsport Toyota GR Yaris Rally2)

Domani verranno assegnati i primi punti del fine settimana dopo la SS15. Una lunga giornata d'azione inizierà già alle 7:45 con la SS9 di 15.65km nominata 'Vännäs 1', segmento che precederà la 'Sarsjöliden 1' (14.23 km) e l'impegnativa 'Bygdsiljum 1' (28.06 km).

Luca Pellegrini