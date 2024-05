Mercedes e BMW al top nel GT4 Europe a Misano | A Ruota Libera

Mercedes e BMW si dividono il successo a Misano Adriatico nel secondo atto del GT4 European Series Powered by RAFA Racing Club, protagonista assoluto della 13ma puntata di ‘A Ruota Libera’. NM Racing Team Mercedes #15 e L’Espace Bienvenue BMW #17 hanno fatto la differenza in un avvincente week-end in compagnia del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS.

Race-1: Mercedes dalla pole

Lluc Ibanez/Alexandre Papadopoulos ( NM Racing Team Mercedes #15) hanno gestito l'intera prova confermando quanto di buono mostrato in qualifica. Lo spagnolo ha consegnato all'americano l'AMG GT4 #15 al comando delle operazioni, la coppia ha primeggiato con margine nei confronti di Benjamin Lariche/Robert Consani (Team Speedcar Audi #3) e Josh Rattican/Tom Lebbon (Elite Motorsport with Entire Race Engineering McLaren #78).

Bella rimonta da parte della Toyota Supra #9 di Matmut Evolution dopo una negativa qualifica, i vincitori della race-1 di Le Castellet Enzo Joulie/Etienne Cheli hanno raccolto dei punti importanti a differenza di Hugo Sasse/Raphael Rennhofer (PROsport Racing Aston #99). Ritiro per questi ultimi, rallentati da un contatto alla frenata della Quercia.

Race-2, Audi regala la vittoria BMW

Decisamente più avvincente la race-2 con un duello fino all'ultimo metro che ha visto vincente la coppia composta da Benjamin Lessennes/Ricardo van der Ende (L’Espace Bienvenu BMW #17). Il binomio ha ottenuto l'affermazione nonostante la seconda posizione finale grazie ad una penalità inflitta alla già citata Audi #3 del Team Speedcar.

Benjamin Lariche, sanzionato di 10 secondi a tre minuti dalla fine per un contatto dopo la curva del tramonto con la BMW M4 GT4 #12 Borusan Otomotiv Motorsport di Berkay Besler #12.

Il turco, teammate del nostro Gabriele Piana, ha successivamente alzato bandiera bianca per una foratura, l'auto #12 ha passato il testimone all'auto gemella #11 che prontamente è stata infilata in pista dall'auto gestita da L’Espace Bienvenu. Benjamin Lessennes è stato più lesto di Yagiz Gedik #11, terzo nella graduatoria finale in compagnia di Pedro Ebrahim.

Le due prove misanesi hanno cambiato la graduatoria overall per la classifica Silver. Josh Rattican/Tom Lebbon, protagonisti con la già citata McLaren Artura GT4 #78, sono in vetta con 8 punti di margine nei confronti di Joulie/Cheli #9, una sottile differenza che è potrebbe annullarsi già nel prossimo round di Spa a giugno.

Julien Briche/Jean-Laurent Navarro (JSB Competition Porsche #46) hanno ottenuto l'affermazione in race-1 in PRO AM, Paul Petit/Noam Abramczyk ( AV Racing Porsche #75) si sono imposti nella race-2. La coppia citata mantiene il secondo posto in campionato in classe con 18p di scarto nei confronti di Stanislav Safronov/Aleksandr Vaintrub (Mirage Racing Aston #7).

Pascal Huteau/Laurent Hugon (Schumacher CLRT Alpine #55), invece, dominano la classe AM con tre gioie in quattro corse disputate. L'equipaggio del team transalpino si è ritirato per problemi al sabato.

Next round a Spa in occasione della 24h valida per il GTWC Europe Endurance Cup e per l'Intercontinental GT Challenge.

Supercars, Perth: Ford sugli scudi con Mostert e Waters

Due su due per Ford a Perth nel Repco Supercars Championship con Chaz Mostert e Cameron Waters. La serie resta nelle mani, invece, di Will Brown (Red Bull Ampol Racing Chevrolet #87), pilota che lentamente allunga sul compagno di box Broc Feeney #88.

Mostert sfiora il week-end perfetto

Dalla prima casella dello schieramento alla vittoria per Mostert (Mobil 1 Optus Racing #25), meritatamente vincitore su Brown e Waters. Il #6 del Tickford Racing, secondo sullo schieramento, ha ottenuto l'ultimo gradino del podio nonostante un discutibile attacco nei confronti di Ryan Wood (Mobil 1 Truck Assist Racing Ford #2).

Waters, pronto per una nuova avventura in NASCAR come wild-card con il RFK Racing, si è preso una bella rivincita nella giornata di domenica approfittando alla perfezione di una sanzione inflitta a Walkinshaw Andretti United per unsafe release.

La Ford #25 è quindi stata retrocessa in seconda piazza, le due Mustang hanno preceduto Brown, Will Davison (Shell V-Power Racing Team Ford #17) e Thomas Randle (Monster Castrol Racing Ford #55).

Prossimo round a metà giugno a Darwin, nuova sfida tutta da vivere.

Porsche Supercup, Imola: Larry ten Voorde mette la prima

200ma vittoria con una Carrera Cup per Larry ten Voorde dopo il primo atto della Porsche Mobil 1 Supercup in quel di Imola. Il portacolori del Schumacher CLRT ha fatto la differenza controllando la scena dal primo all'ultimo giro, il campione in carica della serie tricolore e di quella tedesca non ha avuto avversari.

Harry King (BWT Lechner Racing) ha concluso secondo davanti a Marvin Klein (Schumacher CLRT) Robert De Haan (BWT Lechner Racing) e Theo Oeverhaus (BWT Lechner Racing). Out sin da subito Simone Iaquinta, il migliore degli italiani all'interno del circuito dedicato ad Enzo e Dino Ferrari è stato Aldo Festante (Dinamic Motorsport SRL) con il 10mo posto assoluto.

Tra sette giorni si corre tra i muretti di Monaco, ovviamente sempre con il Mondiale di F1.

La Porsche Supercup a Imola - Credits: Porsche Motorsport

GTWC America, Corvette al top al COTA

Debutto in PRO e vittoria per DXDT Racing e Corvette nel Fanatec GT World Challenge America Powered by AWS a COTA dopo un week-end semplicemente perfetto. Alex Udell/Tommy Milner svettano in Texas dopo due prove eccellenti, Porsche resta in ogni caso l'auto da battere in campionato con la coppia composta da Adam Adelson / Elliott Skeer (Wright Motorsport Porsche #120).

Tra i PRO, la Chevy #63 ha abbattuto la Porsche #120 e Bill Auberlen / Varun Choksey (ST Racing BMW #28) nella race-1, la Corvette e la riconoscibile 992 GT3-R si sono ritrovate sul podio domenica in compagnia di Luca Mars/Zach Veach (Racers Edge Motorsports Acura #93).

Interessante anche la bagarre in PRO Am con la vetta del campionato acquisita da parte di Samantha Tan/Neil Verhagen (ST Racing BMW #38). Due su due per la canadese pilota e proprietaria dell'omonimo team e l'americano, nettamente superiori agli altri.

Jake Pedersen / Trent Hindman (RS1 Porsche #85) e Justin Rothberg/Robby Foley (Turner Motorsport #29) hanno ottenuto il secondo posto di classe in race-1 e due, mentre George Kurtz / Colin Braun (Crowdstrike by Riley Mercedes #04) si sono difesi con due Top3 nonostante un week-end abbastanza complicato.

Prossimo atto a luglio in Virginia. SRO America si ferma anche e soprattutto per permettere ai team statunitensi di recarsi in Belgio per la 24h di Spa che commenteremo nell'ultimo week-end di giugno.

#63 Corvette all'attacco al COTA nel GTWC America - Credits: GTWC America

TCR Europe, Zolder: Baldan e Losonczy vincitori

Nicola Baldan e Levente Losonczy svettano a Zolder nel secondo atto del TCR Europe. L'italiano e l'ungherese si distinguono nell'impegnativa pista belga, Franco Girolami e Aurélien Comte svettano a pari punti al comando della classifica.

L'Audi #8 del Baldan Group by Comtoyou ha dominato la prima sfida dal via alla bandiera a scacchi, meritatamente a segno con 7 decimi di scarto nei confronti di Comte (SP Compétition Cupra #7). Più attardato Ruben Volt (ALM Motorsport Honda), estone abile a respingere ogni ipotetico assalto da parte di Franco Girolami (Monlau Motorsport Cupra)

La prima posizione ha consegnato la vittoria anche nella race-2, ALM Motorsport ed Honda hanno festeggiato con il magiaro Levente Losonczy. Prima affermazione in carriera per l'ungherese, ‘scortato' sotto la bandiera a scacchi da parte di Volt e dalla Cupra #72 di Girolami.

Tra due settimane l'inedito round di Salisburgo (Austria).

NASCAR Truck Series, Heim x3

Corey Heim (Safelite Toyota #11) ottiene la terza affermazione stagionale nella NASCAR Truck Series 2024 dopo una giornata perfetta nel particolare North Wilkesboro Speedway.

La pioggia ha posticipato una corsa che ha visto un solo uomo al comando. Il #11 dello schieramento ha condotto a lungo le danze imponendosi davanti a Grant Enfinger (Champion Power Equipment Chevrolet #9) e Layne Riggs (Infinity Communications Group Ford #38), Brenden (Queen Best Repair Company Toyota #1) e Sammy Smith (Pilot Flying J Chevrolet #19).

Nella prossima puntata…

Settimana prossima tornerà la NASCAR da Charlotte oltre all'azione nel Regno Unito del British GT Championship e del BTCC, rispettivamente da Donington Park e da Snetterton. Spazio anche all'International GT Open da Spa-Francorchamps, la Porsche Supercup da Monaco ed il DTM dal Lausitzring.

Luca Pellegrini - Da Misano