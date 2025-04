Ferrari Challenge | Doppietta per Felix Hirsiger nel Trofeo Pirelli

Felix Hirsiger chiude un week-end perfetto a Misano Adriatico imponendosi in entrambe le prove del secondo round del Ferrari Challenge Europe 2025. Il pilota di Ineco – Reparto Corse RAM festeggia nel Trofeo Pirelli, mentre in Coppa Shell svettano Fabrizio Fontana e Zois Skrimpias.

Prima in notturna nel sabato di Misano

Felix Hirsiger (Ineco – Reparto Corse RAM) vince la gara notturna del Trofeo Pirelli nella prima giornata del secondo round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe, in corso di svolgimento al Misano World Circuit. Tra gli Am, successo di Marco Zanasi (Motor Service – Pinetti Motorsport). In Coppa Shell seconda affermazione stagionale per Fabrizio Fontana (Formula Racing), mentre Sven Schömer (Penske Sportwagen Hamburg) conquista il primo posto tra gli Am. Race Advisor della tappa romagnola, che domani vivrà il secondo giorno di gare, è Nicklas Nielsen, pilota ufficiale Ferrari, che nel 2018, anno in cui si laureò campione del Ferrari Challenge Europe, colse qui la vittoria in una prova del monomarca del Cavallino Rampante anche allora disputata in notturna.

Trofeo Pirelli

Sfida inedita sotto le luci artificiali del circuito e i fari accesi delle 296 Challenge nella notte di Misano, che premia Felix Hirsiger, al primo centro stagionale. Dopo un contatto in avvio che toglie di scena tra gli altri il poleman Luigi Coluccio (Rossocorsa), il pilota svizzero prende la leadership e con il giro più veloce in gara in 1’33”912 mantiene la vetta transitando per primo sotto la bandiera a scacchi. A completare un podio tutto svizzero sono i due portacolori di Emil Frey Racing, Jasin Ferati e Qwin Wietlisbach.

Successo italiano tra gli Am per Marco Zanasi partito dalla pole position e abile a mantenere la testa per tutta la prova, conclusa davanti a Hendrik Viol (Scuderia Praha Racing), autore del giro veloce di classe, e Michael Verhagen (Ferrari Warszawa).

Ferrari Challenge Europe - Credits. Ferrari

Coppa Shell

Seconda vittoria stagionale per Fabrizio Fontana, dopo una prova serrata che vede l’uscita di scena anticipata del poleman e leader provvisorio Zois Skrimpias (Ineco – Reparto Corse RAM) in seguito a un contatto con John Dhillon (Formula Racing), anch’egli costretto al ritiro. Dopo aver preso il comando, il pilota italiano di Formula Racing allunga progressivamente il vantaggio sugli inseguitori e conquista il successo, con il punto supplementare per il giro più veloce in 1’35”333. Al secondo posto si classifica Tibor Valint (Gohm Motorsport – Baron Racing Team), al debutto stagionale, mentre terzo è Christian Kinch (Formula Racing).

Finale in volata per la Coppa Shell Am, che vede la vittoria del poleman Sven Schömer (Penske Sportwagen Hamburg), autore anche del giro veloce in gara, che riesce a precedere Andreas König (Emil Frey Racing). Sul terzo gradino del podio sale Andrea Levy (Radicci Automobili – Best Lap).

Ferrari Challenge Europe: day-2 Misano

Nella seconda giornata di gare del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe al Misano World Circuit, caratterizzata da una leggera pioggia intermittente, Felix Hirsiger (Ineco – Reparto Corse RAM) concede il bis nel Trofeo Pirelli, imitato da Marco Zanasi (Motor Service – Pinetti Motorsport) tra i piloti Am. Prima affermazione stagionale in Coppa Shell per Zois Skrimpias (Ineco – Reparto Corse RAM), mentre tra gli Am successo di Andreas König (Emil Frey Racing). Nel secondo round del monomarca del Cavallino Rampante, in terra romagnola, ha svolto il ruolo di Race Advisor il pilota ufficiale Ferrari, Nicklas Nielsen, che la prossima settimana sarà impegnato con la 499P numero 50 nella 6 Ore di Imola, secondo round del FIA World Endurance Championship.

Trofeo Pirelli

Con un ottimo spunto al via, Felix Hirsiger prende la testa della corsa, aumentando progressivamente il vantaggio sugli inseguitori e facendo segnare il giro più veloce in 1’34”164 sull’asfalto reso umido da una leggera pioggia in avvio di gara. Lo svizzero, che mantiene il comando anche dopo una fase di Safety Car, passa per primo sulla linea del traguardo bissando il successo di Gara 1. Alle sue spalle transita un determinato Vincenzo Scarpetta (Radicci Automobili – Sanasi Racing Team), penalizzato però di 5 secondi per track limits e alla fine quinto.

Sul podio con Hirsiger salgono così nell’ordine Qwin Wietlisbach (Emil Frey Racing) e Luigi Coluccio (Rossocorsa), poleman di giornata.

Dopo il fine settimana di Misano, Jasin Ferati (Emil Frey Racing), quarto oggi, guida la graduatoria con 6 punti su Hirsiger e 10 su Wietlisbach.

Anche il Trofeo Pirelli Am celebra una doppietta, quella di Marco Zanasi partito dalla pole position e autore anche del giro veloce della classe. L’italiano, che precede Hendrik Viol (Scuderia Praha Racing) ed Herbert Geiss (Maranello Motors – Pro Racing), guadagna la leadership del campionato con due lunghezze su Michael Verhagen (Ferrari Warszawa) e 7 su Viol.

Coppa Shell

Secondo podio e prima vittoria nella nuova classe per Zois Skrimpias, campione europeo tra gli Am nel 2024, che riesce a conquistare la vetta della gara con un ottimo spunto in partenza. Dopo aver difeso la posizione dal tentativo di recupero del poleman Fabrizio Fontana (Formula Racing), poi attardato da un testa coda, il greco di Ineco – Reparto Corse RAM, autore del giro veloce in 1’35”962, riesce ad allungare il vantaggio su John Dhillon (Formula Racing), secondo, e a tagliare per primo il traguardo. Terza Manuela Gostner (Ineco – Reparto Corse RAM), che dopo una prova in rimonta approfitta di un testa coda all’ultimo giro di Cristiano Maciel (FBO Motor Sports) per salire per la prima volta in stagione sul podio.

In classifica generale mantiene la testa Fontana con 9 punti di vantaggio su Skrimpias e 16 su Christian Kinch (Formula Racing).

Successo del poleman Andreas König in un’avvincente gara di Coppa Shell Am, partita in regime di Safety Car a causa della pioggia. L’austriaco precede Andrea Levy (Radicci Automobili – Best Lap) che conquista la seconda piazza con il sorpasso decisivo all’ultima curva ai danni di Sven Schömer (Penske Sportwagen Hamburg), terzo. In classifica “Boris Gideon” (Autohaus Ulrich), dominatore delle prove di Monza, vede ridursi il suo vantaggio a 3 punti su Schömer.

Per il terzo round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe le 296 Challenge si danno appuntamento per il fine settimana dal 23 al 25 maggio sul circuito tedesco di Hockenheim.