GTWC Europe | Magny-Cours, Q2: Kirchhöfer domina con McLaren

Seconda pole stagionale nel GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup a Magny-Cours per la McLaren #59 di Marvin Kirchhöfe. Il tedesco di Garage 59 domina la scena nella Q2 francese completando davanti alla Lamborghini #63 Grasser Racing Team di Jordan Pepper.

McLaren domina in Francia

Kirchhöfer, in pole quest'anno alla 24h di Spa e nella Q2 di Misano (Sprint), ha fatto la differenza non lasciando scampo ai rivali nei 10 minuti previsti. Jordan Pepper, primo ieri nella race-1 con Luca Engstler, ha firmato il secondo tempo assoluto davanti all'autore della pole in Gold Cup Thierry Vermeulen.

Il #69 di Emil Frey Racing Ferrari ha tenuto testa alle 296 ufficiali AF Corse - Francorchamps Motor di Arthur Leclerc e Vincent Abril. I due monegaschi hanno preceduto all'arrivo Kelvin van der Linde (WRT BMW #32), Maxime Martin (Boutsen VDS Mercedes #9), Henrique Chaves (Walkenhorst Motorsport Aston Martin #35), Simon Gachet (CSA McLaren #111) e Ben Green (Emil Frey Ferrari #14).

Silver-Bronze Cup Aston e Ferrari al top

Pole in Gold Cup per la Ferrari come già detto, primato in Silver Cup per l'Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO #21 Comtoyou Racing di Jamie Day. Nuovo ottimo risultato per il giovane britannico, al top ieri nella race-1 con Kobe Pauwels.

Nuova pole in Bronze Cup infine per la Ferrari 296 GT3 #74 Kessel Racing di Dustin Blattner. L'americano non ha avuto rivali riuscendo ad imporsi nei confronti della Mercedes #81 Winward Racing e la BMW #991 Paradine Competition.

La qualifica odierna è stata interrotta nei primi minuti in seguito ad un incidente in curva 3 da parte di Jef Machiels. Il #52 di AF Corse Ferrari è finito nella ghiaia terminando anticipatamente la propria sessione.

Oggi alle 15.15 l'evento del GTWC Europe in Francia, ultima competizione prima della finalissima di Valencia che commenteremo dopo la pausa estiva.

Luca Pellegrini