MotoGP | Test Aragón: all'ultimo spunta Viñales, è record

I piloti MotoGP lasciano definitivamente il MotorLand dopo una giornata di test in quel di Aragón. Nel lunedì dopo il Gran Premio tutte le squadre hanno avuto modo di provare le varie novità in pista, con alcuni che hanno attaccato il tempo negli ultimi minuti. Su tutti Maverick Viñales e Marco Bezzecchi, che hanno preceduto il vincitore Marc Márquez.

Viñales e Bezzecchi al time attack finale

Si è dovuto attendere fino all'ultimo giro per decretare chi chiudesse al primo posto nei test di Aragón. Quando tutto sembrava ormai tacere e le squadre pronte ad impacchettare tutto in vista del Mugello, Maverick Viñales è tornato in pista per prendersi il miglior crono della giornata, ormai sua specialità. Il pilota Tech3 Racing ha fatto segnare un tempo di 1:45.694, solo sette millesimi più veloce rispetto a quanto fatto segnare pochi minuti prima da Marco Bezzecchi su Aprilia. I due hanno tolto il primato a Marc Márquez, che non ha concluso per la prima volta quest'anno una sessione in vetta al MotorLand. Il tempo di Viñales è di soli 10 millesimi inferiore rispetto a quanto fatto firmare da Márquez nelle qualifiche. Il resto dei risultati rispecchia, più o meno, i valori visti in pista nel weekend. Fermín Aldeguer è 4° davanti a Pedro Acosta e Franco Morbidelli, mentre Fabio Quartararo sembra essersi trovato meglio rispetto alla caduta che ha messo fine ad un fine settimana al di sotto delle aspettative. Álex Márquez, Francesco Bagnaia e Joan Mir chiudono la top 10.

Novità tecniche e debutto per Manuel González

Si sa, nelle giornate adibite alle prove tutti i team cercano di migliorare in vista dei prossimi Gran Premi, mentre le case ufficiali fanno debuttare delle nuove soluzioni per migliorare le prestazioni dei rispettivi modelli. Il test di Aragón non è stato da meno: a prendersi la scena, come spesso accade, è Ducati. La casa di Borgo Panigale ha presentato una nuova carena con tanto di nuovo cupolino. Ad Alcañiz Ducati ha cercato un maggiore effetto suolo, così come visto dagli implementi nelle carene. Lavoro su aerodinamica e telaio anche per Aprilia, con Bez che si è concentrato anche sul rifinimento delle mappe per l'elettronica.

Nella giornata odierna la MotoGP ha accolto un nuovo pilota, anche se per un solo giorno. Manuel González è salito sulla Aprilia RS-GP del team Trackhouse per sostituire l'infortunato Ai Ogura, assente sia a Silverstone che in Spagna. Per il leader del mondiale Moto2 una grande occasione anche in chiave futura, visti gli ottimi risultati che stanno contraddistinguendo il suo anno nella classe cadetta. L'ex iridato WorldSSP300 ha chiuso in 21ª posizione con un crono di 1:47.832, giusto 52 millesimi più piano del collaudatore di Noale Lorenzo Savadori.

MotoGP | I risultati dei test di Aragón

