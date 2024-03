MotoGP | GP Portogallo: le parole dei piloti alla vigilia di Portimao

Sotto il sole di Portimao, la MotoGP torna a scaldare i motori per un altro weekend di gara. Nel giovedì del GP del Portogallo, secondo appuntamento di questa stagione, nella consueta conferenza stampa della vigilia hanno parlato Francesco Bagnaia, Jorge Martin, Brad Binder e Marc Marquez.

Bagnaia vuole replicarsi

Come ormai d'abitudine, il primo a parlare è sempre Francesco Bagnaia, felice di tornare a Portimao: “Adoro guidare su questa pista, è un mix tra Mugello e Sachsenring. Credo che con la moto 2024 potremmo essere ancora più competitivi e non vedo l'ora di iniziare”.

‘Pecco’ è poi tornato sul weekend di Lusail, partito in ombra ma chiuso alla grande: “In Qatar abbiamo avuto dei problemi nella prima giornata, non siamo riusciti a lavorare in un modo normale. Qui è più questione di feeling tra pilota e pista piuttosto che un qualcosa che riguarda le regolazioni della moto”. E a proposito di moto, il ducatista si è poi soffermato sulla GP24, a lui particolarmente congeniale: “La moto 2024 si adatta di più al mio stile di guida. Mi sono adattato subito, ma è una questione di sensazione più che di miglioramento sul time attack”.

Sul tema pista, Bagnaia si è espresso così: "Qui il pilota fa la differenza: le curve sono quasi tutte veloci, ce ne sono solo 2-3 lente. Sicuramente è uno dei tracciati più più difficili, ma è anche un buon circuito per fare dei duelli. I sorpassi non sono mai semplici, ma questa pista va bene per i sorpassi".

Infine, non è mancato un commento sul nuovo “acquisto” di Ducati, Fermin Aldeguer, pronto a passare in MotoGP dal 2025: “Fermin è tra i piloti più veloci della nuova generazione. Ha fatto cose straordinarie nel finale della scorsa stagione. A Phillip Island mi ha colpito tantissimo in qualifica: se saprà mantenere la calma potrà fare un attimo lavoro, ha il potenziale per essere forte”.

Martin, obiettivo riscatto

Presente in conferenza stampa anche Jorge Martin, carico in vista del weekend portoghese: “La pista mi piace, qui sono andato molto forte l'anno scorso anche se non ho concluso la gara. Vediamo se mi sentirò meglio con la nuova moto”.

Lo spagnolo ha detto la sua sulla differenza tra la GP23 e la GP24, sottolineando come siano “diverse ma simili nella velocità”. Una differenza che, tuttavia, "vedremo più avanti nel corso della stagione". Ora la testa è tutta su Portimao, “una delle piste più difficili”, dove, secondo Martin, "la moto è importante, ma anche una di quelle dove conta meno".

L'annuncio di Aldeguer in Ducati nel 2025 ha fatto molto parlare. Martin ha voluto fare i complimenti all'amico Fermin, ma non si è poi espresso sul proprio futuro, che stando alle ultime voci potrebbe essere lontano dal mercato. Le sue parole: "Non è il momento di parlarne. Il mio manager ci sta lavorando".

Binder, ora manca solo la vittoria

A prendere parola in conferenza stampa è stato anche Brad Binder, autore di un doppio secondo posto nel GP inaugurale. Risultati importante per il sudafricano, sempre più pilota di punta di KTM: "In Qatar siamo partiti bene e mi sono sentito a mio agio con la moto. Questa pista si addice di più alla nostra moto, mi sento fiducioso".

Come ha affermato lo stesso Brad, Portimao potrebbe essere una pista a lui congeniale: "E' entusiasmante tornare qui, dove l'anno scorso abbiamo cominciato a trovare la strada. Sono curioso di vedere come andrà quest'anno. Si tratta di una pista pazzesca. Come dimostrato nel 2023 con Miller, possiamo essere forti anche qua". Un tracciato dove potrebbe arrivare la vittoria che tanto manca a Binder, che ha già in mente una possibile tattica per conquistarla: "Mettersi davanti è sempre meglio per provare a vincere: una cosa però è mettersi in testa, un'altra è restarci. Ma può funzionare, considerando come sia andata con Pecco in Qatar".

Marquez-Portimao, una storia da riscrivere

Infine, a parlare è stato anche Marc Marquez, pronto a scendere in pista a Portimao dopo l'ottimo quarto posto del Qatar. Le aspettative su di lui sono molto alte, ma lo spagnolo non si scompone: “Il mio approccio al weekend sarà lo stesso avuto in Qatar. Vediamo se a Portimao saremo subito in top ten dal venerdì per iniziare le qualifiche dal Q2”.

Pur non essendo un ducatista ufficiale, Marquez ha affermato di non vedere troppe differenze in termini di aspettative: "In realtà, la pressione tra team ufficiale e clienti è la stessa in realtà: anche Gresini ha come obiettivo quello di salire sul podio, quindi le ambizioni restano le stesse, ovvero lottare per il miglior risultato possibile. Sicuramente ci sono meno persone nel team e l'ambiente è più familiare".

Infine, non è mancato un commento sul futuro, ad oggi incerto vista la scadenza del contratto con Gresini a fine 2024: "Non ho fretta di pensare al futuro. Penso alla pista e so che, se andrò forte, avrò più possibilità in MotoGP. Ma ora conta il presente e devo lavorare, perché ci sono 4-5 piloti più veloci di me".

Gli orari del weekend

Piloti e team sono pronti a scendere in pista per il secondo round del Motomondiale , in scena nel weekend all' Autodromo Internacional do Algarve, in Portogallo. I motori si accenderanno nella giornata di domani, venerdì, per le consuete sessioni di prove libere. Sabato le ultime prove, poi il weekend entrerà nel vivo con qualifiche e Sprint Race. Il gran finale domenica, con le gare delle tre classi in programma a partire dalle ore 12:00 italiane.

Venerdì 22 marzo

09:30 | MotoE – Prove 1

09:55 | Moto3 – Prove Libere

10:45 | Moto2 – Prove Libere

11:40 | MotoGP – Prove Libere 1

13:35 | MotoE – Prove 2

14:15 | Moto3 – Prove 1

15:05 | Moto2 – Prove 1

16:00 | MotoGP – Prove Ufficiali

18:00 | MotoE – Qualifiche

Sabato 23 marzo

09:40 | Moto3 – Prove 2

10:25 | Moto2 – Prove 2

11:10 | MotoGP – Prove Libere 2

11:50 | MotoGP – Qualifiche

13:15 | MotoE – GARA 1

13:50 | Moto3 – Qualifiche

14:45 | Moto2 – Qualifiche

16:00 | MotoGP – SPRINT RACE (12 giri)

17:10 | MotoE – GARA 2

Domenica 24 marzo

10:40 | MotoGP – Warm Up

12:00 | Moto3 – GARA (19 giri)

13:15 | Moto2 – GARA (21 giri)

15:00 | MotoGP – GARA (25 giri)

Come di consueto, LiveGP.it sarà live sui propri canali social per raccontare minuto per minuto le emozioni del Gran Premio del Portogallo della MotoGP.

Giorgia Guarnieri

Leggi anche: Moto2 e Moto3 | GP Portogallo: tutti a caccia di Lopez e Alonso