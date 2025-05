GTWC Europe | 76 auto per la 24h Spa 2025

Saranno ben 76 le auto che parteciperanno all'edizione 2025 della CrowdStrike 24h di Spa, evento principale del GT World Challenge Europe Powered by AWS e dell'Intercontinental GT Challenge. Dieci costruttori sono pronti per sfidarsi nelle Ardenne, numeri da record per la competizione GT più importante al mondo.

Quanta qualità a Spa!

Continua a crescere l'interesse per la 24h di Spa, un entry list da capogiro con la bellezza di 76 equipaggi (10 in più della passata stagione). SRO ha confermato la presenza in pista della classe PRO Am oltre alla Silver, Bronze, Gold ed ovviamente PRO Cup.

Corvette si prepara per tornare in scena con tre Chevrolet Z06 GT3.R. Oltre a Steller Motorsport approda infatti in Europa anche Johor Motorsports JMR (Bronze Cup) con Prince Jefri Ibrahim/ Prince Abu Bakar Ibrahim/ Jordan Love / Alexander Sims.

Nicki Thiim/Mattia Drudi/Marco Sorensen (Comtoyou Aston Martin #7) sono pronti per difendere la corona ottenuta nel 2024, il tridente del team belga è regolarmente iscritto a tutti i round del GTWC Europe Endurance Cup.

24h Spa - Credits: GTWC Europe

Conferma per la PRO Am in pista, tanti graditi ritorni nel gruppo

Due unità extra in PRO Am, invece, per AF Corse con Blake McDonald/Matt Bell/ Custodio Toledo/Riccardo Agostini #70 e Louis Perez Compac/ Mathias Perez Compac/Miguel Molina/ Stephane Lemeret #71 oltre alle titolari PRO #50 e #51 rispettivamente affidate a Eliseo Donno/Antonio Fuoco/Arthur Leclerc #50 e Alessandro Pier Guidi/Vincent Abril/Alessio Rovera #51.

Dinamic GT torna in PRO con una Porsche 992 GT3-R affidata a Matt Campbell/Mathieu Jaminet/Bastian Buus #18, la compagine italiana mantiene anche l'impegno in Silver Cup con Eshan Pieris/Federico Al Rifai/Mateo Llarena/Jop Rappan #54.

Direttamente dal Giappone si unisce al GTWC Europe la Mercedes AMG GT3 EVO #0 Goodsmile Racing & Team UKYO di Nobuteru Taniguchi/Tatsuya Kataoka/Kamui Kobayashi. Nello schieramento spiccano anche i campioni 2024 dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship per la classe GTD Russell Ward e Phillip Ellis. Gli alfieri di Winward Racing per la realtà statunitense si impegneranno in Gold Cup insieme a Indy Dontje con la Mercedes AMG GT3 EVO #57.

Ricordiamo che Winward Racing avrà in Belgio come accade regolarmente nel GTWC Europe anche la Mercedes #48 PRO di Matteo Cairoli/Maro Engel/Lucas Auer e la #81 Bronze Cup di Gabriele Piana/Rinat Salikhov/Marvin Dienst/Daan Arrow.

Credits: GTWC Europe

Dopo il successo in PRO AM nel 2024, la 24h di Spa accoglie nuovamente CrowdStrike by SPS Mercedes #4 con George Kurtz/ Ian James/ Colin Braun/ Nicky Catsburg. Nella stessa classe torna anche Beechdean Motorsport LTD Aston Martin #100 con Andrew Howard/Anthony McIntosh/Valentin Hasse-Clot/Ross Gun.

Parentesi finale ovviamente per BMW e WRT che nelle scorse settimane ha confermato il ritorno di Valentino Rossi con Kevin Magnussen e René Rast al volante della M4 GT3 EVO #46. In PRO anche la #31 di Dries Vanthoor/Sheldon van der Linde/Marco Wittmann e la #32 Ugo de Wilde/Kelvin van der Linde/Charles Weerts che poche settimane fa ha vinto la 1000km Paul Ricard.

Le squadre stanno disputando quest'oggi il tradizionale Prologue in vista dell'evento che seguirà di due settimane la 24h di Le Mans e di soli sette giorni il secondo atto dell'Intercontinental GT Challenge 2025: la 24h del Nurburgring.

Dopo le prove nelle Ardenne un totale di 41 unità si recheranno in Olanda a Zandvoort per il secondo round del GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup.

Luca Pellegrini