MotoGP | GP Italia, Bezzecchi in top5: "Non avrei potuto fare meglio"

'Vorrei, ma non posso': questo, in estrema sintesi, il GP d'Italia di MotoGP di Marco Bezzecchi, quinto in sella alla sua Aprilia al termine della gara domenicale. Una posizione conquistata con merito dopo una bella rimonta dalla decima posizione, ma che lascia un po' di amaro in bocca per l'ampio distacco dai primi classificati, tutti in sella a delle Ducati.

Bezzecchi costante, ma non basta

Scattato dalla decima posizione, Marco Bezzecchi ha trovato il giusto spunto al via, recuperando subito una posizione. L'alfiere di Aprillia ha poi tenuto un passo costante, recuperando decimi (e terreno) sugli avversari fino a guadagnarsi, al decimo giro, una meritata quinta piazza, mantenuta poi fino al traguardo, tagliato con oltre 9" di distacco dal leader.

Una bella progressione, ‘bruscamente’ interrotta per non per colpa propria, che il ‘Bez’ ha commentato così ai microfoni di Sky Sport:

Son partito esattamente dietro Di Giannantonio, lui era settimo e io decimo, siamo scattati entrambi bene e abbiamo fatto una gara, soprattutto all'inizio, tutta insieme: quando lui sorpassava un pilota, subito dopo lo sorpassavo anch'io, poi un altro e subito dopo anche io. È andata avanti così finché ci siamo ritrovati lui in quarta e io in quinta posizione, poi ho detto ‘ok, ora è il momento di provare ad andarlo a prendere’, ma lì mi son reso conto che avevo finito tutto, soprattutto la gomma davanti, mentre invece lui ha continuato a progredire. In termini di performance e di passo ho fatto davvero tutto quello che potevo fare: non penso che oggi, anche partendo magari quinto, avrei potuto fare meglio.

Impossibile, dunque, fare meglio di così per Bezzecchi, a cui va comunque il merito di aver regalato alla Casa di Noale un'importante top5 nel GP di casa. Tuttavia i limiti, soprattutto tecnici, sono stati evidenti:

Qui rispetto al solito sono riuscito a fare dei tempi buoni fin da subito, e questa intanto è una cosa positiva. Però è tutto il weekend che soffro tantissimo con la gomma davanti, oggi ancora più di ieri. È proprio una pista [il Mugello] che è veramente tosta per le gomme, soprattutto quella davanti, perché le chiusure di anteriore sono difficili da gestire, così come il sottosterzo, di cui ho sempre sofferto. Con Aprilia non mi era mai successo, invece oggi per la prima volta ho patito il sottosterzo. Secondo me non ho ancora capito bene come gestire la gomma davanti: oggi pensavo di averlo fatto, ma quando ho provato a spingere l'avevo praticamente finita e mancavano ancora 11 giri… Diciamo che è stato un mix di cose, ma comunque non ho nulla da recriminare.

Importanti passi avanti, ma ancora non basta

L'ottimo inizio di gara aveva fatto sperare, tanto gli appassionati quanto lo stesso Bezzecchi, anche se poi l'epilogo è stato ben diverso. Tuttavia, va sottolineato l'importante passo avanti di Aprilia da Aragon, segno che il pacchetto di aggiornamenti portato al Mugello ha avuto un impatto positivo sulla RS-GP25, come ha evidenziato anche Max Biaggi, presente nello studio di Sky Sport. Un tema su cui ‘Bez’ si è mostrato d'accordo:

Il lavoro di Aragon [nei test] ha pagato, anche se chiaramente non basta, lo sappiamo. Sono stato competitivo fin da subito e in gara la vedevo bene, quando mi son ritrovato quinto ho pensato ‘è il momento’. Ho fatto un paio di giri in 47.2, 47.1, e poi al terzo/quarto giro in cui stavo spingendo il mio ritmo si è alzato, mentre gli altri riuscivano a tenerlo più basso. E lì ho capito che dovevo salvaguardare tutto e arrivare fino alla fine.

Una gara, dunque, che riflette bene il momento della Casa di Noale, sì ancora lontana da Ducati, ma in costante crescita, come confermato dallo stesso ‘Bez’:

Secondo me c'è abbastanza margine per migliorare, ma dobbiamo ancora lavorare molto. I ragazzi stanno facendo tantissimo qui in pista, anche con l'aiuto di Savadori, e quindi son sicuro che questo gap che abbiamo lo ridurremo sempre di più. Al momento non siamo al top in tutto, ma siamo già migliorati veramente tantissimo, quindi questa è la strada giusta e dobbiamo continuare così senza mollare.

Giorgia Guarnieri

