Con il 2020 prenderà il via il TCR DSG Endurance Europe, campionato europeo che s’ispira al corrispettivo campionato italiano TCR DSG nato nel 2019 su idea e progetto di Tarcisio Bernasconi, riservato alle vetture del Gruppo Volkswagen (Audi RS 3 LMS, Cupra DSG e Golf GTI). Il campionato europeo si articola su sei appuntamenti, di cui tre in Italia nei weekend del Gruppo Peroni Race.









La serie è stata voluta da WSC Group Ltd. per permettere alle auto dotate del cambio di serie, il DSG (Direct Shift Gearbox), di scendere in pista separatamente da quelle dotate del sequenziale in un’ottica europea. Il format seguirà quello proposto dal Campionato Italiano TCR DSG Endurance: gare della durata di due ore, con in palio titoli per i migliori piloti, esordienti, donne, squadre e modello dell’anno.

La realizzazione del progetto è affidata al gruppo di lavoro del TCR Europe; Marcello Lotti, presidente del WSC Group e ideatore del TCR, afferma: “Riteniamo che i team e i piloti che possiedono un’auto DSG siano meritevoli dell’opportunità di gareggiare a livello europeo: ho discusso di questo piano coi tre rappresentanti dei marchi del Gruppo Volkswagen e hanno concordato che fosse una buona idea”.

Potrebbe essere un duro colpo per il Campionato Italiano, creato da Tarcisio Bernasconi e dalla Scuderia del Girasole, lasciato nelle mani di ACI Sport dopo il gran successo del 2019. La mossa di ridurre di una tappa il calendario 2020 non è molto piaciuta a team e piloti, che potrebbero pensare di dare uno sguardo alla stagione europea che sta per iniziare.

Di seguito riportiamo il calendario 2020 del TCR DSG Europe Series:

28-29 marzo – Mugello

30 aprile-2 maggio – Spa-Francorchamps

20-21 giugno – Misano

11-12 luglio – Imola

12-13 settembre – Brno

7-8 novembre – Barcellona

Sarà interessante vedere nel corso della stagione l’andamento di entrambe le serie e come riusciranno a convivere in termini di partecipanti, soprattutto per le gare sul suolo nazionale.

Anna Mangione