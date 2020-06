I poderosi V8 della NASCAR Whelen Euro Series torneranno a ruggire a settembre, riportando l’emozione delle gare NASCAR in Europa. Il campionato europeo NASCAR, organizzato da Team FJ, ha svelato oggi il calendario rivisto per la stagione 2020 in seguito al progressivo allentamento delle misure di lockdown nella Comunità Europea.

Il via da Vallelunga

Cinque NASCAR GP – Italia a Vallelunga, Belgio a Zolder, Germania a Hockenheim, Repubblica Ceca a Most e Spagna a Valencia – hanno già una data confermata e ospiteranno quattro gare ciascuno: due valide per il campionato EuroNASCAR PRO e due per quello EuroNASCAR 2. Sebbene le attuali condizioni non consentano di portare la Euro NASCAR a in Gran Bretagna a Brands Hatch, comunque sia la NWES che MSV sperano di poter recuperare l’evento durante l’anno.

“Siamo molto felici e orgogliosi di poter offrire questo calendario ai nostri concorrenti e agli appassionati europei!” ha dichiarato il Presidente – CEO della NWES Jerome Galpin. “Vogliamo ringraziare i circuiti nostri partner per il loro supporto in questi tempi difficili. Lavoriamo tutti insieme per assicurarci che i concorrenti – e speriamo anche i fan – possano partecipare alle gare in condizioni di sicurezza e adatteremo regolamenti e procedure di conseguenza. Siamo pronti a riprendere e non vediamo l’ora di tornare in pista!”

La stagione della NWES, con le sue eccezionali battaglie in pista, inizierà all’Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga il 12-13 settembre. Il circuito italiano accoglierà la NASCAR Whelen Euro Series per la prima volta con un evento tutto nuovo.

La serie visiterà poi due circuiti storici. Il Circuit Zolder, in Belgio, ospiterà l’American Festival NASCAR per la sesta volta il 3-4 ottobre, mentre l’Hockenheimring, in Germania, celebrerà la quarta edizione dell’American Fan Fest il 17-18 ottobre.

Il 14-15 novembre, la NASCAR Whelen Euro Series farà rotta per la Repubblica Ceca per la seconda edizione dell’Autodrom Most NASCAR Show, prima di chiudere la stagione al Circuit Ricardo Tormo di Valencia, Spagna, il 5-6 dicembre con l’ottava Valencia NASCAR Fest.

Il format dei weekend di gara e altri aggiornamenti saranno annunciati prossimamente.

NUOVO CALENDARIO NWES 2020

12-13 settembre | Vallelunga, Italia

3-4 ottobre | Zolder, Belgio

17-18 ottobre | Hockenheim, Germania

14-15 novembre | Most, Repubblica Ceca

5-6 dicembre | Valencia, Spagna

Tbd | Brands Hatch, Gran Bretagna