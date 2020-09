Una partenza perfetta ha spianato la strada a Gianmarco Ercoli, che ha agguantato la sua seconda vittoria in carriera e la prima della stagione nel campionato EuroNASCAR PRO al termine di un’altra entusiasmante gara della NASCAR Whelen Euro Series a Vallelunga. In gara-1, al termine di una impegnativa e spettacolare battaglia a quattro, il campione in carica della NWES Loris Hezemans è salito sul gradino più alto del podio.

Alla guida della Ford Mustang #50 Hendriks Motorsport, l’olandese ha battuto Alon Day e Gianmarco Ercoli in volata, dopo che il leader della corsa Jacques Villeneuve è stato costretto a ritirarsi a causa di problemi tecnici alla sua vettura #5 Feed Vict Racing. Nella seconda manche, l’italiano ha sorpassato il pole sitter Lasse Soerensen allo sventolare della bandiera verde e ha condotto in testa tutti i 18 giri del round conclusivo del NASCAR GP Italy. Inoltre, ha vinto il Fastest Driver Award, ricevendo in premio uno splendido anello in titanio Tijey.

NASCAR GP ITALY RESULTS | EURONASCAR PRO

QUALIFYING / ENPRO Round 1

NASCAR GP ITALY RESULTS | EURONASCAR PRO

PRACTICE | STARTING GRID | ENPRO ROUND 2

Vincere non è stato facile per il pilota della #54 CAAL Racing. Ercoli è stato pressato senza sosta da Jacques Villeneuve e Lucas Lasserre, che si sono battuti tenacemente per il secondo posto durante tutta la gara. Non sono riusciti a indurre Ercoli in errore e il romano è tornato in Victory Lane nella ENPRO per la seconda volta in carriera, dopo il suo primo successo a Brands Hatch nel 2018.

“Ho fatto una buona partenza e ho preso il primo posto subito dopo la prima curva,” ha detto Ercoli, in cima anche alla classifica del Junior Trophy. “In seguito, sono riuscito a respingere tutti gli attacchi e raggiungere il mio secondo successo in EuroNASCAR PRO. Ho debuttato con CAAL Racing nel 2014 e conquistare il trofeo per il team alla nostra seconda gara nuovamente insieme è semplicemente fantastico. Ovviamente a Zolder voglio mantenere questo linea.”

VILLENEUVE A UN PASSO DAL SOGNO

Jacques Villeneuve è arrivato secondo al termine di un’intensa lotta con Lasserre. Il canadese ha sorpassato il francese a metà gara, mettendo a segno il quarto podio della sua carriera in EuroNASCAR PRO. Lasserre ha occupato il terzo posto e ha riportato la #33 Tigha Mishumotors nella top-3 per la prima volta dal NASCAR GP Germany del 2018.

Uno tra i più competitivi schieramenti nella storia della NWES e ci ha regalato ancora una volta una gara indimenticabile. Alon Day è arrivato quarto alla guida della Camaro #24 Monster Energy davanti al pole sitter Lasse Soerensen, che nel suo primo weekend nel campionato principale della EuroNASCAR è stato sorprendente. Il danese è salito anche sul secondo gradino del Junior Trophy davanti a Giorgio Maggi dell’Hendriks Motorsport.

Il vincitore del Round 1 della ENPRO e campione in carica della NWES Loris Hezemans ha dovuto assistere alla battaglia per la vittoria da lontano e si è piazzato sesto. L’olandese ha battuto Francesco Sini di Solaris Motorsport, Nicolo Rocca sulla Camaro #22 di DF1 e Stienes Longin al volante della Chevrolet #11 Projob Workwear. Patrick Lemarie del Feed Vict Racing ha portato a casa la prima top-10 della sua carriera tagliando il traguardo al decimo posto.

Dopo la gara, Ercoli ha ricevuto una penalità di 10 punti per partenza non conforme. Di conseguenza Hezemans ha preso il comando della classifica del campionato alla vigilia del secondo evento della stagione.

La NASCAR Whelen Euro Series tornerà in scena il 3-4 ottobre al Circuit Zolder in Belgio. La tre giorni ricca di azione sarà caratterizzata da quattro elettrizzanti gare della NWES, tutte trasmesse in diretta sul canale Youtube, la pagina Facebook e il profilo Twitch della NASCAR Whelen Euro Series e su Motorsport.tv.