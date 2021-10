In occasione della tappa di Vallelunga è stato presentato il calendario 2022 della NASCAR Whelen Euro Series. Hockenheim torna nei piani di una serie che conferma l’Italia con un inedito evento All-Star. L’appuntamento nel Bel Paese non è ancora stato rivelato, ma sicuramente si svolgerà in estate.

Saranno 8 i round in totale, sei validi per il campionato. La prima All-Star si svolgerà in mezzo alla stagione, mentre la seconda sarà in inverno sul ghiaccio! Hockenheim (Germania), Valencia (Spagna), Brands Hatch (Gran Bretagna), Most (Repubblica Ceca), Zolder (Belgio) e Grobnik (Croazia) accoglieranno una categoria in continua crescita che si prepara per una stagione ricca di novità.

La Croazia chiuderà il 2022 ed incoronerà i campioni. Quattro gare a punti doppi saranno previste nell’Automotodrom Grobnik, mentre in quel di Zolder si terrà la finale della ‘regular season’.

Jerome Galpin, presidente-CEO dell’EuroNASCAR, ha dichiarato: “È bellissimo tornare a pieno regime nel 2022 con questo incredibile calendario di 8 eventi! Abbiamo alcuni dei circuiti più iconici e un nuovo rivoluzionario evento NASCAR su ghiaccio. I nostri fantastici partner sono già al lavoro per accogliere nuovamente i fan in pista e offrire loro il miglior spettacolo di corse in Europa all’interno di splendidi festival americani”.

Anche Chad Seigler, NASCAR Vice President of International Business ha voluto esprimere il suo commento in merito: “La stagione 2022 della NASCAR Whelen Euro Series promette di essere una delle più intriganti nella storia della serie”.

Calendario NASCAR Whelen Euro Series 2022

Hockenheim – 10 aprile Valencia – 15 maggio Brands Hatch Indy – 12 giugno Most – 4 settembre Zolder – 9 ottobre (finale regular season) Automotodrom Grobnik EuroNASCAR Finals – 30 ottobre

All-Star Event (estate) – Italia

Winter Classic Event (inverno) – TBC

Luca Pellegrini