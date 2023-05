Dover incorona Martin Truex Jr al termine di un lunghissimo fine settimana caratterizzato dal maltempo. Il #19 di Toyota festeggia al termine di una prova perfetta, l’ex campione della categoria ottiene il quarto acuto nello speciale impianto americano, la 32ma gioia della carriera nella NASCAR Cup Series.

Dover: Truex vince di lunedì

Dopo William Byron (Hendrick Motorsports #24/Chevy) e Ross Chastain (Trackhouse Racing #1/Chevy), rispettivamente a segno durante la prima e la seconda Stage, hanno dovuto inchinarsi alla Toyota Camry #19, semplicemente superiore nel finale dopo una serie di attacchi ai rivali.

Il finale è stato caratterizzato da una caution, entrata per spostare la Ford #22 di Joey Logano. A meno di 10 tornate dalla conclusione tutto è stato rimesso in discussione, solo Ryan Blaney (Penske #12) ha tentato con la propria Mustang di riprendere la testa del gruppo, una missione non riuscita.

Il nativo di Mayetta ha fatto la differenza rispondendo colpo su colpo ad un disperato tentativo di Chastain di lottare per il successo. Il 42enne è riuscito a tenere il primato fino alla bandiera a scacchi ottenendo il primo acuto del 2023.

Blaney, Byron, Denny Hamlin (Gibbs #11) e Christopher Bell (Gibbs #20) hanno concluso nell’ordine una prova che ha visto in difficoltà Kyle Busch e Kyle Larson. Il primo, dopo aver siglato la pole-position, ha perso terreno con un contatto nella prima metà della prova, mentre il secondo è stato coinvolto in un incidente dopo poche battute. Ricordiamo che all’evento non era presente Alex Bowman, #48 di Hendrick Motorsports che ha subito una frattura in seguito ad un incidente avuto in settimana.

Settimana prossima l’appuntamento in Kansas, particolare impianto da un miglio e mezzo che rompe una serie di settimane tra short-track e Supespeedway. L’appuntamento si svolgerà nella prima serata italiana di domenica e non di notte come accaduto nelle ultime annate.

Luca Pellegrini