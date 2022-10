Chase Elliott mette tutti in riga a Talladega nella NASCAR Cup Series. Il #9 di Chevy ha colto il 18mo acuto in carriera e l’automatico accesso alla prossima fase dei Playoffs al termine di una bellissima volata, vinta per 46 millesimi su Ryan Blaney (Penske)

Talladega: Blaney ed Elliott al top nelle Stage

Ryan Blaney (Penske #12) e Chase Elliott (Hendrick Motorsports #9) si sono spartiti il primato a ‘Dega’ nelle prime due frazioni. La battaglia non è mancata nello Stato dell’Alabama, impianto che fortunatamente non è stato intaccato in questi giorni dall’uragano Ian.

Tutti i piloti inseriti nei NASCAR Playoffs non hanno avuto incidenti prima della Final Stage ad eccezione di Joey Logano (Penske #22), limitato in una carambola che si è scatenata dopo pochi passaggi. L’ex campione ha ripreso regolarmente la prova, una sfida cruciale nell’economia del ‘Round of 12’.

Il finale è stato come sempre imprevedibile, la prova è stata infatti completamente rimescolata a meno di 10 tornate dalla conclusione. La direzione gara è stata obbligata a fermare tutto in seguito ad un problema alla Chevy Camaro #16 del Kaulig Racing affidata a Daniel Hemrich.

Elliott e Blaney si sono contesi il successo, rispettivamente supportati da Erik Jones (GMS Racing #43) e Michael McDowell ( Front Row Motorsports #34). Questi ultimi due sono strati determinati nell’economia dell’ultimo convitato giro con il georgiano che ha avuto la meglio dopo una perfetta uscita da curva 4.

Il #12 di Penske ha tentato di rispondere sulla linea del traguardo, una missione non riuscita al termine di una competizione che non ha visto dei grossi colpi di scena. A parte Joey Logano (Penske #22), lievemente coinvolto nell’unico contatto di giornata, non ci sono stati degli incidenti significativi che hanno inciso sulla graduatoria dei Playoffs.

ELLIOTT EDGES BLANEY AT THE LINE TO WIN! #NASCARPlayoffs pic.twitter.com/NOzWSv9WyX — NASCAR (@NASCAR) October 2, 2022

L’appuntamento è ora per settimana prossima dal Charlotte Roval, impianto che eleggerà coloro che proseguiranno la bagarre verso il ‘Championship 4’ di Phoenix. Alex Bowman #48, Christopher Bell #20, Wiliam Byron #20 e Chase Briscoe #14 sono attualmente out alla vigilia di una ‘Elimination Race’ da non perdere.

Luca Pellegrini