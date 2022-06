Daniel Suarez ha vinto a Sonoma per la prima volta nella NASCAR Cup Series. Prima gioia in carriera per il messicano, non era mai successo nella storia della categoria americana che da anni conosce il temibile #99 del Trackhouse Racing.

🏁: History is made! @Daniel_SuarezG becomes the first Mexican driver to win a NASCAR Cup Series race! 🏁: ¡Triunfo histórico! Daniel Suárez se convierte en el primer piloto mexicano en ganar una carrera de la NASCAR Cup Series. pic.twitter.com/wOjtd2ekh1 — NASCAR (@NASCAR) June 12, 2022

Sonoma, Suarez mette tutti in riga

Gara perfetta per Suarez, abile sin dalla bandiera verde a restare nella prima parte del gruppo. Kyle Larson #9 e Chase Elliott #9 sembravano poter dominare la scena con Hendrick Motorsports dopo la bandiera verde, una missione non riuscita in un tracciato selettivo come quello californiano.

Il primo dei due ha vinto la Stage 1, mentre Joey Logano è stato il migliore con la propria Mustang (Penske #22) ad imporsi nel secondo traguardo volante di una corsa che negli ultimi passaggi ha cambiato volto.

L’ex campione dell’Xfinity Series ha preso il largo e non è più stato ripreso dagli avversari che si sono dovuti inchinare al teammate di Ross Chastain, protagonista nell’ultimo periodo di una polemica con Denny Hamlin dopo una serie di contatti con il #11 di Gibbs Racing nell’inaugurale manifestazione del WWT Raceway at Gateway.

Daniel Suarez, più volte vicino al successo nella NASCAR Cup Series, diventa il 12mo pilota diverso ad imporsi in questo 2022, una missione affatto scontata con le ‘Next Gen’ che stanno regalando sorprese. Trackhouse ha colto nella serata di ieri il terzo acuto dell’anno confermandosi la sorpresa di una stagione tutta da vivere.

Piccola pausa ora per la Cup Series che ritroveremo in quel di Nashville tra due settimane. La ‘regular season’ continua a regalare emozioni, mentre la strada verso i Playoffs è sempre più corta.

Luca Pellegrini