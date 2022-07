Tyler Reddick ha vinto la gara di Road America della NASCAR Cup Series. Dopo 92 partenze il #8 del RCR riesce finalmente nell’impresa dopo una bellissima battaglia finale contro Chase Elliott (Hendrick Motorsports #9).

Road America: la prima volta non si scorda mai

Il due volte campione della NASCAR Xfinity Series è stato semplicemente perfetto nel finale di una gara oltremodo interessante che nella prima metà è stata controllata dalla Chevy Camaro #9 di Elliott. Il georgiano ha monopolizzato la scena lasciando a Chase Briscoe (Haas #14) ed a Ryan Blaney (Penske #12) i due traguardi di giornata con il chiaro intento di privilegiare la posizione di ripartenza dopo le due Stage.

Il campione 2020 è stato raggiunto da Reddick che ha messo in difficoltà il rivale, unico a farlo in tutta la competizione. Elliott ha tentato di fronteggiare la Chevy #8 dopo l’ultima sosta ai box, una missione non riuscita. Reddìick è stato semplicemente perfetto non lasciando spazio ad un’ipotetica risposta del figlio di Bill Elliott.

Welcome to the playoff board, @TylerReddick! Reddick becomes the 13th different winner, and fifth first-time winner in the @NASCAR Cup Series this year. pic.twitter.com/dKFWJAf7DL — NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) July 3, 2022

Il terzo road course dell’anno aggiunge ufficialmente un nuovo nome tra coloro che saranno ammessi a partire dalla Southern 500 (Darlington Raceway) di settembre ai NASCAR Playoffs. Reddick diventa il 13mo vincitore differente in questo 2022, restano attualmente solamente tre posti per la fase decisiva della serie.

Ryan Blaney, Martin Truex Jr e Christopher Bell sono coloro che momentaneamente sono iscritti alle ultime 10 gare dell’anno nonostante l’assenza di vittorie, una situazione che potrebbe presto cambiare ad iniziare dal round di settimana prossima in quel di Atlanta. C

ome abbiamo visto in primavera tutto può succedere nel rinnovato impianto edificato nello Stato della Georgia. Il catino è diventato durante la pausa invernale un ‘mini Superspeedway da 1 miglio e mezzo, un tracciato unico in tutti gli USA.

Luca Pellegrini