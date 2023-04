Kyle Larson ha vinto la ‘Toyota Owners 400’, prima delle due gare valida per la NASCAR Cup Series indette al Richmond Raceway. Il californiano si è imposto per la seconda volta nello Stato della Virginia, il 30enne ha messo in bacheca il 20mo acuto in carriera. Hendrick Motorsports si conferma al vertice con Chevrolet, un binomio che è stato letteralmente superiore alla concorrenza.

NASCAR Richmond: Byron inizia, Larson finisce

Ad eccezione della Stage 2, conquistata da Denny Hamilton (Gibbs Racing #11/Toyota), Camaro ha dettato legge sin dal via con l’acuto nella prima frazione da parte di William Byron #24. Sulla falsariga di quanto accaduto in quel di Las Vegas, il nativo dello Stato del North Carolina è stato a lungo leader fino a meno di 100 giri dalla conclusione quando, in curva 1, un contatto ha cambiato la storia della corsa.

Il 25enne di Charlotte è stato tradito da un problema con Christopher Bell (Gibbs #20/Toyota), una situazione che ha permesso a Larson di prendere il comando. L’ex campione della serie ha tenuto testa ai rivali, il lavoro ai box ha permesso al #5 di Hendrick di mantenersi al comando del gruppo.

Gli ultimi 15 passaggi non hanno modificato la classifica, l’assenza di caution ha visto Larson concludere davanti a tutti. Nuovo acuto su short-track per il pilota Chevy, meritatamente vincitore per la prima volta in questo 2023 davanti al teammate Josh Berry #9. Ottima prestazione per il sostituto di Chase Elliott, georgiano che è ancora assente dopo un infortunio dovuto ad una caduta con lo snowboard.

Buona giornata anche per Ross Chastain (Trackhouse Racing #1/Chevy), terzo sotto la bandiera a scacchi davanti a Bell ed a Kevin Harvick. Il #4 di Haas insegue la prima gioia stagionale, ricordiamo che l’ex campione della categoria si ritirerà al termine del 2023 dopo una carriera da incorniciare.

Tra una settimana l’appuntamento di Pasqua nel mitico Bristol Motor Speedway. Per l’occasione verrà riproposta la versione sterrata di uno dei catini più amati dell’intero calendario della NASCAR Cup Series.

Luca Pellegrini