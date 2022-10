Kyle Larson ha letteralmente dominato la penultima tappa del Round of 8 dei Playoffs della NASCAR Cup Series all’Homestead-Miami Speedway. Giornata perfetta per il campione in carica, al comando per ben 199 giri dei 267 previsti. Non cambia la classifica della serie dopo la 19ma vittoria in carriera del #5 di Chevrolet, tre posti sono ancora disponibili in vista della finale di Phoenix

Miami: il campione regala lezioni di guida

Kyle Larson ha fatto la differenza nelle prime due frazioni prendendosi una bella rivincita dopo l’eliminazione di due settimane fa in quel di Charlotte. Il #5 di Hendrick Motorsports ha messo tutti in riga allungando sulla concorrenza sin dai primi minuti dopo aver scavalcato il teammate William Byron #24.

Il portacolori di Chevrolet ha staccato i rivali, abile a sfruttare al massimo l’assenza di bandiere gialle. La prima metà della corsa è stata infatti molto tranquilla ad eccezione di un errore da parte di John Hunter Nemecher, presente a bordo della Toyota Carmy #45 del 23XI Racing al posto di Bubba Wallace.

Blaney mette in discussione il dominio di Larson

Ryan Blaney ha messo fine al monopolio di Kyle Larson a poco meno di 60 giri dalla fine in seguito ad un testacoda all’uscita della pit lane. La situazione ha rimesso tutto in discussione, Ross Chastain (Trackhouse Racing #1) e Denny Hamlin (Gibbs #11) si sono trovati avanti al gruppo ed hanno tentato di fare differenza.

La missione non è riuscita, Kyle Larson è infatti tornato sulla testa della corsa, ereditata a meno di 40 passaggi dalla conclusione da un velocissimo Martin Truex Jr (Gibbs #19). Il campione 2017 ha provato a respingere il 30enne nativo di Elk Grove, una fase che precederà una nuova caution dopo un testacoda di Tyler Reddick (RCR #8).

Tutti si sono fermati in pit lane per una nuova sosta, Truex perderà ogni chance di contendersi il primato in seguito ad un testacoda in pit lane. Larson erediterà la leadership, ma dovrà vedersela nel finale contro Hamlin e Chastain, in lotta per un posto nella finalissima di Phoenix.

Il finale non ha cambiato le sorti della gara, Larson taglierà per primo il traguardo davanti a Chastain, AJ Allmendinger (Kaulig Racing #16) e Austin Dillon (RCR #3). Prima affermazione per il #5 della Cup Series ad Homestead-Miami, catino particolare che dal 2020 non accoglie più la finale a discapito dell’ovale che sorge nello Stato dell’Arizona. Prima del championship decider manca all’appello il round di Martinsville, prova che si svolgerà settimana prossima e che eleggerà coloro che si contenderanno il titolo 2022.

The elimination race looms. Here's the #NASCARPlayoffs leaderboard leaving Miami, and heading to @MartinsvilleSwy. pic.twitter.com/2wrI6qMoCO — NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) October 23, 2022

Luca Pellegrini