Kyle Larson mette tutti in riga e vince a Martinsville nella NASCAR Cup Series. Il #5 di Hendrick Motorsports (Chevrolet) festeggia nello Stato della Virginia, il californiano sorprende tutti nel finale ribaltando l’esito della competizione.

Retweet to congratulate Kyle Larson on his NASCAR Cup Series WIN at Martinsville! "I never thought I'd win here!" pic.twitter.com/VTwQeb4lWt — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) April 16, 2023

Martinsville: Ford controlla con Haas

La prima parte dell’evento è stata controllata da Ford e dallo Stewart-Haas Racing. La squadra di Gene Haas e Tony Stewart ha saputo fare la differenza dominando entrambe le frazioni a disposizione con Ryan Preece #41 e Kevin Harvick #4.

I due citati hanno tentato di confermarsi anche nei primi giri della frazione decisiva, una missione non scontata visto il deciso attacco da parte di Chase Briscoe (Haas #14) e soprattutto Denny Hamlin #11 con la prima delle Toyota di Gibbs Racing.

Hamlin ci prova, Larson mette tutti d’accordo

Denny Hamlin, tre volte vincitore della Daytona 500, ha iniziato a minacciare l’egemonia di Ford intorno a metà gara. Il #11 ha dato spettacolo nella parte conclusiva di un evento che ha cambiato faccia per gli ultimi 100 decisivi passaggi.

Toyota e Gibbs Racing hanno infatti dovuto chinare il capo all’attacco da parte di Joey Logano e di Kyle Larson. La Ford Mustang #22 e la Chevy Camaro #5 hanno fatto la differenza, i vincitori delle ultime due edizioni della NASCAR Cup Series si sono contesi il successo negli minuti conclusivi.

Where did he come from?? Kyle Larson to the lead with less than 30 laps to go!

📺 FS1 | 📲 https://t.co/oWWAut6Xn5 pic.twitter.com/Md6vSteIVo — NASCAR (@NASCAR) April 16, 2023

La sfida side-by-side per la vittoria è stata incredibile con Larson e Logano che si sono rispettati fronteggiati per svariati passaggi. Il duello è stato senza esclusione di colpi, la Camaro #5 di Hendrick Motorsports ha avuto la meglio approfittando di una piccola incertezza dell’avversario.

Sconfitti tutti gli altri a partire dallo Stewart-Haas Racing. Ancora zero successi per la realtà americana che negli ultimi anni ha sempre faticato a trovare il ritmo giusto. Nulla da fare anche per Harvick, assoluta stella della Cup Series che come noto si ritirerà al termine della stagione corrente.

Settimana prossima l’imprevedibile manifestazione di Talladega in Alabama

Luca Pellegrini