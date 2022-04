Secondo acuto stagionale a Martinsville William Byron nella NASCAR Cup Series 2022. Il #24 del gruppo regala ad Hendricks Motorsports (Chevy) il quinto successo dell’anno diventando il primo pilota ad aver conquistato due vittorie da Daytona ad oggi. Prima gioia per il nativo del North Carolina nello short-track americano, il quarto in carriera.

Martinsville: Elliott inizia l’opera, Byron la conclude

Chase Elliott #9 ha iniziato nel migliore dei modi la corsa dominando le prime due frazioni. Il georgiano ha aperto le danze di una corsa che è stata ritardata di circa 60 minuti in seguito al maltempo che ha caratterizzato l’avvicinamento alla corsa.

Il campione 2020 ha ceduto il passo nei minuti seguenti a Byron, a segno venerdì mattina nella prova della NASCAR Truck Series. La Chevrolet Camaro #24, al top a marzo nel rinnovato impianto di Atlanta, ha preso in mano la corsa ed ha gestito al meglio gli ultimi cruciali giri difendendosi dall’ipotetico assalto da parte della Ford #22 di Joey Logano.

Record su record per Hendrick in quel di Martinsville. Sono stati infatti abbattuti i 10.000 giri al comando in questa speciale location che per la prima volta nell’era moderna ha accolto una tappa della Cup Series sui 400 giri e non sui 500 come accadrà in autunno quando si ritornerà nello Stato della Virginia per la competizione che eleggerà i quattro protagonisti che si daranno battaglia per il Championship 4.

Appuntamento settimana prossima sullo sterrato di Bristol per una delle gare più attese dell’anno. La Cup Series torna a gareggiare nel giorno del Pasqua, una sfida ‘jolly’ in cui tutti possono primeggiare.

Luca Pellegrini