Christopher Bell vince a Loudon nella NASCAR Cup Series. Seconda gioia in carriera per il giovane portacolori del Gibbs Racing, protagonista che quest’oggi è ufficialmente uno dei piloti che da settembre potrà giocarsi il titolo nei Playoffs.

Loudon: Christopher Bell abbatte la concorrenza

Martin Truex Jr (Gibbs #19) ha letteralmente dominato i primi 100 giri, una fase che gli ha permesso di imporsi nella Stage 1. La musica è presto cambiata con Joey Logano (Penske #22) che ha iniziato ad impensierire l’ex campione di Toyota, autore nella giornata di ieri della pole-position.

Il campione 2017 di Gibbs Racing si è imposto anche nella seconda frazione, un momento cruciale che segnerà un netto cambio di strategia di alcuni protagonisti. Al 205mo passaggio arriverà infatti un’interessante decisione da parte di Cole Custer (Haas #41) e Logano, determinati a continuare senza fermarsi nell’immediato.

Busch è stato presto raggiunto ed ha iniziato uno spettacolare duello con Chase Elliott (Hendrick #9), vincitore settimana scorsa in quel di Atlanta. Il georgiano ha perso molto tempo nel beffare il portacolori della squadra di Michael Jordan e Denny Hamlin, un sorpasso che ha aiutato la causa di Christopher Bell (Gibbs #20).

Il teammate di Truex non ha perso occasione per balzare leader tra il traffico, una mossa che si rivelerà vincente. La strategia non ha fermato la Camry #20 del Gibbs Racing, semplicemente perfetta negli ultimi 30 passaggi del difficile short-track di Loudon.

Vittoria importantissima per Bell, la prima in questa stagione. Dopo oltre 36 gare senza affermazioni l’ex campione della NASCAR Truck Series diventa il 14mo vincitore differente della stagione 2022, un risultato importantissimo con solo due posti disponibili per la parte decisiva della stagione.

Prossima tappa a Pocono tra una settimana.

Luca Pellegrini