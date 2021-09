Denny Hamlin vince a Las Vegas la prima prova del ‘Round of 12’ dei Playoffs della NASCAR Cup Series. Il #11 di Gibbs Racing svetta per la seconda volta in questa stagione in una pista in cui non era mai riuscito ad imporsi.

Las Vegas: Larson ed Hamlin si dividono le Stage

La Stage 1 è iniziata ed è finita sotto il controllo di Kyle Larson. Il vincitore della prova primaverile di Las Vegas ha imposto il proprio passo allungando sensibilmente sulla concorrenza che non è riuscita ad impensierirlo.

Il #5 di Hendrick Motorsport ha gestito alla grande gran parte della Stage 2 prima di cedere il passo alla Toyota Camry #11 di Denny Hamlin, bravo nella seconda parte della frazione a beffare i rivali.

Hamlin padrone a Las Vegas

La competizione è continuata sotto l’insegna del tre volte vincitore della Daytona 500. Hamlin ha allungato insieme a Tyler Reddick #8 (RCR), la sorpresa di questa giornata ad una settimana dall’esclusione dai Playoffs.

Il portacolori di Gibbs Racing ha preso in mano la situazione ed ha accumulato dopo l’ultima sosta in pit road un solido gap di 2 secondi su Chase Elliott #9 (Hendrick) e ben 8 su Kyle Busch #18 (Gibbs).

Non ci sono stati rivali per la Toyota #11 che come accaduto nel ‘Round of 16’ accede direttamente al turno successivo, un notevole vantaggio viste le location imprevedibili che vi saranno da qui al ‘Round of 8’.

Ancora problemi in Nevada per Hendrick Motorsport con Alex Bowman #48 e William Byron #24, piloti che ora rischiano l’eliminazione a due prove dalla prossima Elimination Race. Appuntamento settimana prossima a Talladega per la seconda gara del ‘Round of 12’ dei Playoffs della NASCAR Cup Series 2021.

