Kyle Busch ritrova il successo a Gateway nella NASCAR Cup Series. Il #8 del RCR svetta per la 63ma volta in carriera dopo una gestione perfetta della corsa, perfetto nell’overtime a mettere tutti in riga ed a non lasciare spazio ai rivali.

RETWEET TO CONGRATULATE KYLE BUSCH ON HIS WIN AT WWT RACEWAY! pic.twitter.com/uST2d8U8Wz — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) June 5, 2023

Busch contro tutti al Gateway

Dopo la pole è arrivata la vittoria per il due volte campione di Chevrolet, abile a condurre le danze sin dal via di una prova che è stata ritardata di qualche ora in seguito al maltempo. La pioggia, per il secondo week-end consecutivo, rallenta le operazioni della NASCAR che ha dovuto attendere prima di poter accendere i motori e dare spettacolo.

Ryan Blaney (Menards/Richmond Water Heaters Ford #12), a segno nella Stage 2, è stato l’unico ad interrompere il dominio del nativo di Las Vegas che dopo aver firmato la prima frazione è stato in grado di mettere tutti in riga sino a pochi attimi dal passaggio conclusivo quando, in curva 1-2, Bubba Wallace (Leidos Toyota #23) è finito contro le barriere.

Gli ultimi due giri non hanno però cambiato le carte in tavola, Busch ha preso sin da subito il largo ed ha meritatamente vinto con margine su Denny Hamlin (Sport Clips Haircuts Toyota #11), Joey Logano (Shell Pennzoil Ford #22) e Kyle Larson (HendrickCars.com Chevrolet #5).

🏁 Rowdy wins another!

@KyleBusch is going to Victory Lane for the third time in 2023! pic.twitter.com/okUBZpQJlA — NASCAR (@NASCAR) June 5, 2023

Cresce ora l’attesa per l’appuntamento di Sonoma di settimana prossima. La tappa tra i saliscendi della California segnerà virtualmente la fine della prima metà del campionato per quanto riguarda la regular season della NASCAR Cup Series, una fase che di fatto precede la lunga strada verso i Playoffs che commenteremo da settembre con la ‘Southern 500’.

Attualmente l’unica assenza di profilo è data da Chase Elliott, #9 di Hendrick Motrorsport che ha dovuto saltare la sfida di questa domenica in seguito ad un contatto a Charlotte con Denny Hamlin. I due si sono fronteggiati nel rettilineo principale, la direzione gara ha ritenuto intenzionale il contatto tra i due e squalificato per una prova l’ex campione della Cup Series.

Luca Pellegrini