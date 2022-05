Kurt Busch svetta in Kansas nella NASCAR Cup Series. Giornata perfetta per l’ex campione della categoria che nell’impianto statunitense è stato semplicemente perfetto regalando la prima affermazione del 2022 al 23XI Racing. Grande festa per il team di Denny Hamlin e Michael Jordan, realtà presente nel campionato anche con Bubba Wallace.

WE DID IT!!!!! We had to play like the GOAT and race like the GOAT to win like the GOAT! This was all about teamwork! #KBXLV pic.twitter.com/3aQy4hy6lW — Kurt Busch (@KurtBusch) May 15, 2022

Kansas, tra i Busch svetta Kurt

Kurt Busch ha primeggiato in quel di Kansas City dopo un bel duello a distanza con il fratello Kyle. I piloti di Las Vegas hanno dato spettacolo nella prima metà della competizione dividendosi le due frazioni iniziali.

Hendrick Motorsports ha tentato di mettere in discussione il primato dei due alfieri di Toyota, una missione non riuscita. Kyle Larson ha messo più volte in discussione la leadership di Kurt che non si è piegato al campione in carica. Il californiano è stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo un errore, il #54 del gruppo ha tagliato in scioltezza il traguardo precedendo la Camaro #5 ed il fratello di Gibbs Racing.

Kurt to the lead! Kyle in the wall! 😱 pic.twitter.com/4g6jLRIhZ1 — NASCAR (@NASCAR) May 15, 2022

La lotta nel finale è stata oltremodo interessante, Larson non è riuscito ad abbattere il rivale che sin dai primi minuti ha fatto vedere un passo semplicemente incredibile. Toyota mette in riga le Chevy che restano le auto migliori del lotto dopo questa prima interessantissima parte di stagione.

Piccola pausa ora per la NASCAR Cup Series, settimana prossima non perdetevi la tradizionale All-Star Race al Texas Motor Speedway. La stagione proseguirà nel week-end del Memorial Day con la Coca Cola 600 in quel di Charlotte (North Carolina).

Luca Pellegrini