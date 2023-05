Denny Hamlin torna a vincere in Kansas nella NASCAR Cup Series. Prima gioia del 2023 e 49ma in carriera per il 42enne di Toyota, perfetto nel finale ad attaccare e superare Kyle Larson durante l’ultimo decisivo passaggio. La Camry #11 torna a primeggiare dopo un digiuno quasi un anno.

DENNY HAMLIN WINS AT KANSAS AFTER AN EPIC BATTLE WITH KYLE LARSON! pic.twitter.com/2wfK5BnhVm — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) May 7, 2023

NASCAR Kansas: Gibbs Racing mette paura a tutti, Larson non ci sta

Joe Gibbs Racing ha messo paura a tutti nella prima frazione con Denny Hamlin #11, Martin Truex Jr #19 e Ty Gibbs #54. I tre alfieri di Toyota hanno concluso nell’ordine nella Top3 la Stage 1, una situazione che cambierà presto con l’avvento della seconda sessione.

La bagarre è entrata nel vivo con il passare dei giri e con una significativa rimonta da parte di Kyle Larson. il #5 di Hendrick Motorsports ha iniziato a recuperare posizioni su posizioni, il californiano si è ritrovato indietro dopo un testacoda avvenuto nei primi giri dopo un contatto nel corso del quarto passaggio.

Another look as Larson goes around after contact from Tyler Reddick. pic.twitter.com/12BeBwD900 — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) May 7, 2023

La Camaro #5 tornata con forza davanti per la conclusione della Stage 2, segmento conquistato dalla Ford Mustang #22 di Joey Logano (Penske). Hendrick Motorsports ha potuto ritrovare una delle proprie auto di punta davanti a tutti, il 30enne ha ripreso a controllare la scena contro Hamlin e non solo.

Larson contro tutti tranne uno…

Il nativo di Elk Grove ha iniziato a difendere in tutti i modi la vetta da ogni rivale. I teammate William Byron #24 e Chase Elliott #9 hanno dovuto arrendersi all’americano che solo nel finale subirà un deciso assalto da parte della Toyota Camry #11 di Denny Hamlin.

A sei giri dalla conclusione è arrivato il deciso assalto da parte del plurivincitore della Daytona 500. L’alfiere del brand giapponese ha dato spettacolo, tutto si è deciso nelle ultime miglia con una spettacolare lotta al vertice tra Hamlin e Larson.

I due si sono toccati nel corso dell’ultimo passaggio, Larson ha dovuto cedere lo scettro ad Hamlin che per la terza volta ha conquistato la sfida primaverile in Kansas. Nuovo primato assoluto per l’esperto nativo della Florida che non vinceva dalla Coca Cola 600 (Charlotte) dello scorso maggio.

Tra una settimana l’appuntamento di Darlington della NASCAR Cup Series. In South Carolina vi sarà l’occasione per il ‘Trowback week-end’, evento speciale in cui la nota categoria americana ripercorre il proprio passato con delle livree uniche.

Luca Pellegrini