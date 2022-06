Joey Logano svetta al Gateway nella NASCAR Cup Series. Il #22 di Penske primeggia nel catino di Madison al termine di una spettacolare lotta per la vittoria contro Kyle Busch (Gibbs #18), secondo all’arrivo.

The last two laps were PACKED with action. Here is #NASCAROvertime. pic.twitter.com/eKX5YWZpZ6 — NASCAR (@NASCAR) June 5, 2022

Gateway, Logano vs Ky. Busch

La prima corsa della storia al WWT Raceway si è aperta con l’ottimo spunto da parte della Ford #14 di Chase Briscoe. Il portacolori di Haas ha ceduto presto il comando al Team Penske in seguito ad un problema con una ruota (episodio nuovo quest’anno).

Austin Cindric (Penske #2) ha messo in bacheca la Stage 1, mentre è stato Kurt Busch (23XI Racing #54) ad avere la meglio nel secondo segmento grazie ad una strategia differente a gran parte dei rivali.

Tutto è rimasto tranquillo nelle fasi successive fino a 60 giri dalla conclusione quando, all’uscita di curva 1-2, Tyler Reddick (RCR #8) è finito in testacoda. La direzione gara ha inserito una nuova SC, tutti si sono fermati in pit road per l’ultima sosta della corsa.

Molti hanno deciso di cambiare solo due ruote, una scelta interessante compiuta da Kyle Busch, Erik Jones, Joey Logano, Alex Bowman e Kyle Larson. La strategia di questi ultimi ha pagato, Logano e Kyle Busch si sono contesi il successo negli ultimi 40 passaggi.

La Ford Mustang #22 di Penske ha beffato in un primo momento il due volte campione della Cup Series. La Toyota #18 si è rifatta avanti a 13 giri dalla conclusione, un restart perfetto da parte del nativo di Las Vegas che riprendeva la vetta all’esterno di curva 1-2.

Tutto si è deciso all’ovetime, Kevin Harvick ha chiamato in causa la 10ma caution di giornata dopo aver colpito violentemente il muro di curva 3-4. I due giri finali hanno visto i due tenori della corsa sfidarsi senza esclusioni di colpi, Logano ha avuto la meglio dopo un piccolissimo errore di Busch in curva 3-4.

La NASCAR Cup Series non si ferma, appuntamento settimana prossima da Sonoma.

Luca Pellegrini