Kyle Busch svetta per la quinta volta a Fontana nella NASCAR Cup Series. 61ma affermazione in carriera per il portacolori di Chevy, la prima con i colori del Richard Childress Racing dopo la chiusura del rapporto con Toyota e Gibbs Racing.

That didn't take long. RETWEET TO CONGRATULATE KYLE BUSCH ON HIS FIRST NASCAR CUP SERIES WIN WITH RICHARD CHILDRESS RACING!@RCRracing | https://t.co/82cGlF9XJq pic.twitter.com/ESWsGhE6yW — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) February 27, 2023

NASCAR, Fontana: Larson arranca, Chastain vince Stage 1

Il primo colpo di scena di giornata è arrivato dopo solo 12 passaggi con un danno alla Chevy Camaro #5 di Kyle Larson. Il californiano di casa Hendrick Motorsports, storicamente uno dei migliori in questa pista, ha perso contatto, mentre il teammate Alex Bowman #48 tentava di fare la differenza davanti a tutti.

La situazione è presto cambiata a favore di Ross Chastain (Trackhouse Racing #1), protagonista in positivo anche settimana scorsa a Daytona prima di un incidente. Il nativo dello Stato della Florida ha attaccato negli ultimi passaggi della Stage 1, il #1 di Chevy ha messo in bacheca la prima parte del secondo evento del 2023.

Pit stop for the Stage One Winner: @RossChastain! 🍉🍉 pic.twitter.com/7ALyoFc5yK — Trackhouse Racing (@TeamTrackhouse) February 26, 2023

Chastain ha tentato di confermarsi subito al vertice contro Denny Hamlin (Gibbs #11) e Ryan Blaney (Penske #22). I due non si sono risparmiati nella bagarre per la leadership provvisoria che presto si allargherà anche a Kyle Busch, #8 di RCR che risaliva dal fondo dello schieramento dopo aver scontato una penalità per aver superato il limite di velocità in corsia dei box.

Sono state diverse le neutralizzazioni che hanno caratterizzato il cuore della manifestazione, la più clamorosa è arrivata a 112 passaggi dalla conclusione con un crash al restart che ha escluso Brad Keselowski, Aric Almirola, Ryan Blaney, Christopher Bell, Justin Haley, Todd Gilliland, Ryan Preece, Tyler Reddick e Ty Dillon.

BIG TROUBLE ON THE RESTART IN FONTANA pic.twitter.com/gmu49JS0to — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) February 26, 2023

Chastain ha saputo fare la differenza nella seconda metà della Stage 2, abile a rintuzzare ogni attacco da parte di Busch. Kyle ha atteso la parte conclusiva della Pala Casino 400 per attaccare il 30enne che lo scorso anno colse il primo acuto in carriera in occasione in primavera al COTA.

Chastain vs Busch e… Logano

A meno di 60 giri dalla fine è arrivata l’ottava caution della giornata, Kyle Busch ha condotto le danze in pit road per una nuova sosta collettiva. Strategia abbastanza elementare in quel di Fontana, uno dei tracciati più abrasivi dell’intero calendario.

Come da copione nel restart non è mancata la sfida per il primato con il nativo di Las Vegas di RCR che ha dovuto lottare contro Chastain e Joey Logano (Penske #22), pilota che non ha mai conquistato un successo in questa particolare location

Y'all … that was awesome. What a battle. 🤯 pic.twitter.com/gCwrWgxFmF — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) February 26, 2023

Busch torna a vincere con Chevrolet

Busch e Chastain hanno staccato la concorrenza, l’ultima sosta in regime di green flag ha permesso a Kyle di rimanere davanti al #1 di Trackhouse Racing. I due hanno continuato ad inseguirsi a meno di 30 passaggi dalla fine, Joey Logano non è riuscito a tenere il passo del binomio citato in precedenza.

Kyle ha preso il largo, Chastain dovrà cedere presto la seconda piazza ad un velocissimo Chase Elliott (Hendrick #9). Il fratello dell’ex campione Kurt Busch, vincitore per la prima volta in carriera proprio a Fontana, ha condotto le danze fino all’arrivo ottenendo per la 19ma stagione consecutiva almeno un acuto nella NASCAR Cup Series.

And there it is. Take a bow, Kyle Busch (and RCR). pic.twitter.com/DYzNPoG5vD — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) February 27, 2023

Prossima tappa in quel di Las Vegas tra sette giorni.

Luca Pellegrini