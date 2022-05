Chase Elliott (Hendrick Motorsports) ha messo nella propria bacheca la gara di Dover della NASCAR Cup Series. Il #9 del gruppo si impone per la seconda volta nella ‘Monster Mile‘, la 13ma volta in carriera. Il georgiano riesce finalmente ad imporsi in questo 2022 raggiungendo i propri compagni di squadra.

Dover: Elliott si impone nel finale

Dopo una giornata rovinata dal maltempo, la gara è partita lunedì 2 maggio sotto l’insegna di Denny Hamlin. Il #11 di Gibbs Racing, al comando al momento della prima sospensione per maltempo, ha completato al meglio la Stage 1, una fase che ha preceduto la prima sosta vera sosta dell’evento.

The No. 11 loses a tire leaving pit road at @monstermile. pic.twitter.com/cXLe5b46oD — NASCAR (@NASCAR) May 2, 2022

Un problema ad una gomma ha trasformato la prova del tre volte vincitore della Daytona 500 in un incubo che si è concluso nei minuti seguenti in seguito ad un contatto con Cody Ware. Ad avere la meglio nella Stage 2 è stato Ryan Blaney (Penske #12), pilota che successivamente lascerà spazio alla Toyota Camry #18 di Kyle Busch.

Il finale è stato oltremodo interessante con il nativo di Las Vegas che è stato rallentato da una caution a meno di 80 giri dalla fine. La bandiera gialla ha ‘condannato’ il due volte campione ed ha permesso a Chase Elliott (Hendrick #9) di prendere il comando delle operazioni e di gestire le gomme fino alla bandiera a scacchi.

L’incertezza nella tenuta delle mescole e la mancanza di caution hanno reso gli ultimi passaggi oltremodo interessanti con il campione in carica che ha tenuto testa a Ricky Stenhouse Jr. ( JTG Daugherty Racing #47) ed a Ross Chastain ( Trackhouse Racing #1), rispettivamente secondo e terzo all’arrivo.

Prossima competizione tra una settimana a Darlington (South Carolina), impianto in cui la NASCAR Cup Series ripercorrerà la sua storia con il tradizionale ‘ throwback weekend’.

Luca Pellegrini