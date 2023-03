Tyler Reddick ha vinto la gara del COTA della NASCAR Cup Series. Prima gioia nel circuito texano per il 27enne di 23XI Racing #45, unico pilota che per ora è stato in grado di imporsi con Toyota. Il californiano torna nella victory lane ottenendo il terzo acuto su road course in meno di un anno.

NASCAR, COTA: Byron vs Reddick sin dal via

William Byron (Hendrick Motorsports #24/Chevy) ha condotto le danze al via della prima sfida ‘non ovale’ del 2023. L’americano ha tentato di fare selezione nei primi giri, caratterizzati da una Safety Car che ha messo sin da subito fuori dai giochi il rientrante Jimmie Johnson (Legacy #84/Chevy).

La Camaro #24 dovrà presto lottare per la prima piazza contro Austin Cindric (Penske #2/Ford) e Tyler Reddick ( 23XI Racing #45/Toyota), protagonisti assoluti nei primi passaggi. I due, entrambi molto competitivi sui road course, hanno insidiato il primato, una missione riuscita in modo relativamente semplice.

La Stage 1 è stata firmata da Byron che ha approfittato al meglio del nuovo format per questi particolare eventi. Ricordiamo infatti l’eliminazione all’esterno degli ovali della caution dopo la conclusione delle Stage, una sorta di ritorno al passato che ha cambiato in modo notevole l’andamento dell’intera gara.

Byron ha di conseguenza messo in bacheca il segmento iniziale, mentre Reddick si imporrà nella seconda metà della sfida di Austin, pilota in pieno controllo della situazione con un discreto margine sull’agguerrita concorrenza.

Reddick ‘sopravvive’ a curva 1 e vince

Tyler Reddick ha vinto la tappa del COTA della NASCAR Cup Series riuscendo a ‘sopravvivere’ alla prima insidiosa staccata del circuito texano. Il finale ha visto una serie di bandiere gialle e di conseguenza delle ripartenze in sequenza che hanno visto molti protagonisti in crisi nell’imbuto di ‘turn 1’.

Il #45 di Toyota ha tenuto a bada i rivali, abile durante l’overtime a prendere subito un piccolo gap su Kyle Busch (RCR #8/Chevy) ed Alex Bowman (Hendrick #48/Chevy). I due non si sono risparmiati, la bagarre citata ha favorito l’allungo del californiano verso la prima gioia in carriera al EchoPark Automotive Grand Prix.

RETWEET TO CONGRATULATE TYLER REDDICK ON HIS NASCAR CUP SERIES WIN AT COTA! "That's my boy."- @KurtBusch pic.twitter.com/TzjPqGhDeW — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) March 26, 2023

Discreta prestazione anche per Jenson Button e Kimi Raikkonen, ospiti illustri della prova in Texas della NASCAR Cup Series. Il britannico ed il finnico hanno concluso rispettivamente in 18ma ed in 29ma piazza una gara molto particolare che ha visto ben otto caution (17 giri complessivi su 68)

Tra una settimana l’appuntamento di Richmond, primo vero short-track del 2023

Luca Pellegrini