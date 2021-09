La NASCAR ha annunciato il calendario 2022 della Cup Series. Non mancano le novità nelle 36 competizioni in programma da Daytona a Phoenix che resta confermata come sede del ‘Championship 4’.

La principale news è data dall’ingresso del Gateway Motorsport Park, ovale che negli ultimi anni ha accolto la Truck Series. L’ovale dell’Illinois entra nei programmi della famosa serie statunitense al posto di una delle due manifestazioni di Pocono che nel 2020 e nel 2021 ha ospitato un doubleheader.

L’Homestead-Miami Speedway torna nei Playoffs al posto di Richmond che si collocherà in estate prima di Watkins Glen che passa da inizio a fine agosto. Il Texas Motor Speedway ospiterà ancora l’All-Star Race e la prima prova del ‘Round of 12’ al posto di Las Vegas che si sposta nella fase successiva insieme a Miami e Martinsville.

Ci sarà ancora la gara sterrata di Bristol, mentre saranno 6 i road course presenti compreso l’Indianapolis Motor Speedway dopo l’esperimento del 2021. Non c’è Daytona che accoglierà come sempre l’opening round del campionato e manterrà la propria collocazione come finale della regular season. La sede della ‘The Great American Race’ non avrà il tradizionale ‘Clash’ che si terrà per la prima volta nel Los Angeles Memorial Coliseum in un circuito che è stato studiato su iRacing.

Calendario NASCAR Cup Series 2022

1. Daytona 500 – 20 febbraio

2. Auto Club Speedway – 27 febbraio

3. Las Vegas – 6 marzo

4. Phoenix – 13 marzo

5. Atlanta – 20 marzo

6. Circuit of the Americas – 27 marzo

7. Richmond – 3 aprile

8. Martinsville – 9 aprile

9. Bristol dirt – 17 aprile

10. Talladega – 24 aprile

11. Dover – 1 maggio

12. Darlington – 8 maggio

13. Kansas – 15 Maggio

14. Charlotte/Coca-Cola 600 – 29 Maggio

15. World Wide Technology Raceway at Gateway – 5 giugno

16. Sonoma – 12 giugno

17. Nashville – 26 giugno

18. Road America – 3 luglio

19. Atlanta – 10 luglio

20. New Hampshire – 17 luglio

21. Pocono – 24 luglio

22. Indianapolis road course – 31 luglio

23. Michigan – 7 agosto

24. Richmond – 14 agosto

25. Watkins Glen – 21 agosto

26. Daytona – 27 agosto

NASCAR Playoffs

Round of 16

27. Darlington – 4 settembre

28. Kansas – 11 settembre

29. Bristol – 17 settembre

Round of 12

30. Texas – 25 settembre

31. Talladega – 2 ottobre

32. Charlotte Roval – 9 ottobre

Round of 8

33. Las Vegas – 16 ottobre

34. Homestead-Miami – 23 ottobre

35. Martinsville – 30 ottobre

Championship 4

36. Phoenix – 6 novembre

Los Angeles Memorial Coliseum (Clash) – 6 febbraio

Duel at Daytona – 17 febbraio

All-Star Race (Texas) – 22 maggio

Luca Pellegrini