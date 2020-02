Si anima il paddock del mondiale motocross: questo weekend vedremo in pista tutti i protagonisti della disciplina al via della stagione 2020, con il round inaugurale MXGP in programma sul tracciato di Matterley Basin, in Inghilterra.

I FAVORITI

In MXGP l’uomo da battere è lo sloveno Tim Gajser #243 in sella alla Honda HRC, campione del mondo in carica. Il nostro portacolori Antonio Cairoli #222 su KTM RedBull, già 9 volte campione del mondo, vorrà arrivare al più presto a quel decimo titolo per eguagliare il “King” Stefan Everts, dimenticando l’infortunio alla spalla che lo ha stoppato nella passata stagione.

Jeffrey Herlings, dal 2009 pilota ufficiale KTM del team RedBull, ha prolungato il suo contratto fino al 2023. L’olandese cerca riscatto, dopo un femore rotto prima del via della scorsa stagione ed una caviglia malmessa al rientro a giugno in Lettonia. Della sfida farà parte anche il campione del mondo MX2 Jorge Prado, infortunatosi a dicembre, subito operato per la frattura di un femore e pronto per tornare in sella. Non mancheranno inoltre le Yamaha a recitare un ruolo da protagoniste, con i vari Tonus, Seewer e Paulin.

MX2

In MX2, con il passaggio di Prado alla classe regina, si aprono nuovi scenari. I piloti che hanno già dimostrato di sapersi contendere una vittoria sono Olsen su Husqvarna, Vialle su Ktm, Geerts e Watson su Yamaha. Però qui la pattuglia tricolore porta al via nuovi campioni come Forato, terzo nell’europeo 250, quindi Zonta, Furbetta e Lesiardo. Finalmente un po’ di giovani italiani sulle piste del mondiale.

La manche di qualifica MXGP si disputerà sabato alle 17.10 (ora italiana), mentre l’indomani le heat di gara andranno in scena alle 14.15 e alle 17.10. Appuntamento dunque sulla pista inglese di Matterley Basin per il grande start della stagione 2020!

Davide Pizzighello