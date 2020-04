Un triste avvenimento scuote il mondo del motocross: Marty Smith è scomparso all’età di sessantatré anni, insieme alla moglie Nancy, in seguito ad un incidente in California.

Marty Smith, nato a San Diego il 26 novembre 1956, era un pilota professionista di motocross americano. Ha partecipato ai campionati dal 1974 al 1981 vincendo tre campionati AMA National Motocross, tutti con Honda, ed è arrivato secondo due volte. Con i suoi capelli lunghi e l’aspetto da surfista della California, era una figura popolare tra i fan delle corse.

Lee Ramage, amico fraterno di Marty, ha salutato così Marty: “Con il cuore più pesante e addolorato devo dire che Marty e Nancy Smith sono morti ieri in un ribaltamento del dune buggy presso l’Imperial Sand Dunes nel deserto della California. Questa è una foto delle ultime ore di Marty e Nancy.Mia moglie Tammi ed io eravamo nel buggy, ma non siamo rimasti feriti. Abbiamo trascorso almeno un’ora a cercare di salvar loro la vita, prima che arrivassero i primi soccorritori. Marty ha fatto il suo ultimo respiro mentre io gli tenevo la testa, mantenendo libere le sue vie respiratorie. Marty era il mio migliore amico e ho provato con tutto me stesso a salvarlo mentre Tammi ha cercato di salvare Nancy. Seguiranno maggiori dettagli. C’è così tanto da sapere su quest’uomo e su come voleva lasciare questa terra quando Dio l’avrebbe chiamato. Per favore, pregate per i suoi figli, Jillyin, Brooke e Tyler e tutti i suoi nipoti.”

Marty Smith, mito nel mondo del Motocross

Nella sua fortunata carriera ha vinto ben 18 titoli nazionali USA, partecipando inoltre al campionato del mondo corso a Livorno nel 1976.



Nel 2000 il campione era entrato a far parte dell’AMA Motorcycle Hall of Fame nella sua categoria.

Marty Smith è sempre rimasto legato al mondo del motocross ed ultimamente era affascinato dalle buggy da deserto, ma un destino beffardo ce l’ha strappato troppo in fretta.

Ride In Peace MARTY.

Davide Pizzighello