È durato solo un GP il digiuno di Tim Gajser: lo sloveno di casa HRC ritorna alla vittoria in MXGP al GP del Trentino con una splendida doppietta. L’attuale tabella rossa ha trovato solo un rivale nel corso del weekend trentino: Glenn Coldenhoff. Il pilota più incostante del campionato ha infatti dato parecchio filo da torcere al #243, comandando due terzi di Gara1 (QUI i risultati). L’olandese di Yamaha ha dovuto poi cedere il passo allo sloveno.

In Gara2 (QUI i risultati) invece Gajser ha avuto ancora meno problemi. Dopo il holeshot di Jorge Prado la GasGas dello spagnolo si è spenta poche curve dopo, mentre sia Jeremy Seewer che Brian Bogers sono caduti a distanza di poche curve. Tutte queste variabili hanno spianato la strada per la prima doppietta di Tim Gajser, che allunga ulteriormente in campionato.

YAMAHA: È TORNATO RENAUX, INDECIFRABILI SEEWER E COLDENHOFF

Dopo la battuta di arresto in Portogallo, Maxime Renaux è tornato quello visto nelle prime tre gare. Il campione in carica della MX2 è stato veloce sul tracciato di Pietramurata, conquistando un 4° posto nella prima manche ed un secondo in Gara2 grazie ai pochi errori. Renaux conquista così il secondo gradino del podio con 40 punti.

Jeremy Seewer è stato uno dei migliori interpreti della pista trentina in questo weekend, ma la caduta al terzo giro di gara è l’ennesimo errore da parte dello svizzero. Il #91 manca di costanza e cinismo, caratteristiche possedute dal compagno di tenda #959. Nonostante tutto, Seewer si è rialzato in fretta dopo la caduta di Gara2 ed ha comunque chiuso in terza posizione, chiudendo quarto nella classifica generale.

Glenn Coldenhoff si è confermato per l’ennesima volta imprevedibile e incostante. Il #259, dopo una Gara1 mozzafiato, è parso l’ombra di sé nella manche del secondo pomeriggio. Errori su errori portano l’olandese addirittura al 11° nella seconda manche, mentre entrambi i compagni sono saliti sul podio.

ALBERTO FORATO: CHE PECCATO!

La MXGP al GP del Trentino ha visto ben figurare anche i colori azzurri grazie a Alberto Forato. Il pilota SM Action ha condotto una buona prova in Gara1, piazzandosi 9°, ma in Gara2 ha dato il meglio di sé. Il pilota GasGas ha condotto una gara impeccabile e a dieci minuti dalla fine era addirittura sugli scarichi di Prado. Purtroppo il #303 è stato scaricato dalla propria moto, buttando via così un risultato che avrebbe avuto dell’incredibile.

KAWASAKI: LA LUCE IN FONDO AL TUNNEL?

Senza Romain Febvre, la stagione di Kawasaki è stata finora un vero incubo. Oggi durante la seconda manche, finalmente si è visto un Ben Watson degno di nota. L’ex Yamaha ha chiuso in sesta posizione una gara senza particolari errori, approfittando delle sbavature altrui. I 15 punti portati a casa dal #919 sono senza dubbio incoraggianti, dato che la “verdona” dovrà rimanere senza il proprio numero uno ancora per un po’, visto il secondo intervento chirurgico svolto dal francese in queste settimane.

LA CLASSIFICA MXGP TRENTINO

MX2 | VITTORIA E TABELLA ROSSA PER VIALLE

Sono tre i successi consecutivi per la KTM e Tom Vialle nel mondiale MX2 a Pietramurata. Il francese compie la prima doppietta stagionale, battendo nella prima manche Mikkel Haarup e nella seconda Kay de Wolf. Proprio il pilota Husqvarna precede il norvegese di Kawasaki sul podio generale, entrambe a quota 37 punti. Il norvegese ha conquistato il podio proprio all’ultimo giro con un sorpasso ai danni della wildcard Rick Elzinga, proveniente dal campionato europeo 250cc.

Mattia Guadagnini trova finalmente un GP soddisfacente: l’italiano su GasGas è quinto assoluto. Settimo in Gara1, Guadagnini ha avuto una seconda manche in crescita, chiusa in quarta posizione. Il #101 è stato per un bel pezzo di gara il più veloce in pista: il risultato è senza dubbio incoraggiante. Un gran peccato invece per Andrea Adamo: il pilota SM Action ha chiuso in quarta posizione la prima manche. Purtroppo nella seconda prova il pilota siciliano è caduto dopo una partenza complicata ed è stato così costretto al ritiro.

DISASTRO PER JAGO GEERTS

Ovviamente è da segnalare il disastro per la Yamaha e Jago Geerts. Dopo il terzo posto della prima manche, l’ex tabella rossa è caduto per ben due volte. Il #93, rialzatosi, ha lamentato una serie di problemi tecnici che lo hanno portato prima al passaggio per i box e poi al ritiro. Il belga ha quindi raccolto solo 20 punti a Pietramurata, perdendone ben 30 dal leader del mondiale Vialle.

Valentino Aggio

