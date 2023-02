MotoGP | Test Sepang, Day 1: Bezzecchi in testa, Ducati e Aprilia monopolizzano la top9

Marco Bezzecchi inaugura al meglio il 2023 della MotoGP siglando il tempo più veloce al termine della prima giornata di test a Sepang. Le prime nove posizioni sono esclusivamente occupate da Ducati e Aprilia mentre il primo costruttore giapponese è Yamaha, al decimo posto con Morbidelli e all’undicesimo con Quartararo. Honda in pista con quattro moto, tra le quali compaiono anche un nuovo cupolino e l’effetto suolo.

BEZZECCHI PRENDE IL COMANDO A FINE GIORNATA, DISTACCHI RIDOTTI

Il primo giorno di test della MotoGP a Sepang si chiude con Marco Bezzecchi in cima alla classifica dei tempi. Il riminese, debuttante dell’anno nel 2022, porta la Ducati VR46 davanti a tutti grazie al tempo di 1:58.470, prestazione messa a segno nei minuti conclusivi della giornata. Il riminese precede l’Aprilia di Maverick Viñales – il più attivo insieme a Rins – e la Ducati GP23 ufficiale di Enea Bastianini, davanti al compagno di marca Jorge Martín di soli cinque millesimi.

Il “primo giorno di scuola” della classe regina sorride ai costruttori italiani, siccome le posizioni dalla quinta alla nona sono occupate dai portacolori Ducati e Aprilia, a partire dal campione del mondo in carica Francesco “Pecco” Bagnaia, quinto a meno di quattro decimi. L’Aprilia RS-GP 2023 di Aleix Espargaró, sesto, si piazza davanti alla Ducati Pramac di Johann Zarco mentre gli alfieri Gresini, Fabio Di Giannantonio e Álex Márquez (fermato per qualche minuto da una innocua caduta), vanno ad occupare l’ottava e la nona casella, entrambi a poco più di mezzo secondo dal leader di giornata.

YAMAHA MANTIENE UN BASSO PROFILO, HONDA IMMERSA NELLE NOVITÀ

Gli ottimi segnali forniti dallo shakedown dei giorni passati hanno fatto capire che Yamaha sia intenzionata a chiudere il gap prestazionale nei confronti di Aprilia e, soprattutto, Ducati. Sia Franco Morbidelli sia Fabio Quartararo non hanno cercato il tempo risalendo la classifica solo nella fase pomeridiana, nella quale l’italo-brasiliano ed il francese hanno registrato il decimo ed undicesimo tempo.

Immediatamente alle spalle della coppia Yamaha figura l’otto volte iridato Marc Márquez, immerso in un programma di test ricco di novità da provare ed analizzare. HRC ha portato in pista quattro specifiche della RC213V, moto quest’anno guidata dal campione 2020 Joan Mir, oggi diciassettesimo. Una delle versioni presenta un nuovo cupolino, caratterizzato da un airbox più largo e, in generale, da un design più aggressivo rispetto alla specifica 2022. Inoltre, in una delle quattro moto si può notare la “vasca” già intravista in Aprilia, Ducati e, recentemente, KTM. Questa novità introduce anche HRC nella corsa all’effetto suolo, partita da Noale nel corso della stagione passata.

Passando a KTM segnaliamo il sedicesimo tempo di Jack Miller ed il ventunesimo di Brad Binder. Ottimo, invece, il processo di adattamento alla MotoGP di Augusto Fernandez, campione Moto2 nel 2022, per ora davanti al più esperto compagno di squadra Pol Espargaró, entrambi in pista con la RC16 Tech3 “brandizzata” GASGAS. Infine, segnaliamo la caduta di Miguel Oliveira (Aprilia RNF) a metà giornata, incidente dal quale il portoghese è uscito senza conseguenze chiudendo il Day 1 di Sepang al quattordicesimo posto, proprio davanti al nuovo compagno di box Raúl Fernández.

La seconda giornata di test si svolgerà domani seguendo lo stesso programma: partenza alle 03:00 e bandiera a scacchi alle 11:00 italiane.

MOTOGP | TEST SEPANG | RISULTATI DAY1

Matteo Pittaccio

Leggi anche: ROAD RACES | CANCELLATE TUTTE LE GARE IN IRLANDA DEL NORD NEL 2023