Sono stati svelati, questa sera, i colori della nuova Ducati Desmosedici GP20 che andrà in pista nel corso della stagione 2020 di MotoGP. A presentarla sul palco a Bologna il team Ducati al completo, con in sella alle rispettive moto Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci.









È andata in LIVE streaming alle 20:00 di questa sera la presentazione della nuova moto Ducati GP20 che accompagnerà il team durante il corso della stagione 2020. Presentata sul palco del Palazzo Re Enzo a Bologna, la Ducati è stata la prima casa produttrice a presentare la sua nuova opera. La moto di Borgo Panigale ha svelato i suoi nuovi colori: in linea con quelli portati in pista lo scorso anno, la GP20 si presenta quasi nella sua totalità in color rosso. Una novità che balza all’occhio vedendo di primo impatto la moto, è la presenza importante del nero (con tanto di logo Audi Sport) lungo la fiancata del telaio. Ovviamente le novità tecniche della GP20 saranno visibili in pista nei prossimi test di Sepang dal 7 al 9 febbraio.

Durante la presentazione hanno preso parola i piloti del team Ducati: Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, che vestiranno anche per il 2020 i colori della rossa di Borgo Panigale. L’obiettivo anche quest’anno è quello di combattere per il titolo mondiale e quello costruttori. Come ovviamente ribadito non sarà sufficiente vedere le innovazioni Ducati, importante sarà scoprire anche le novità e gli sviluppi degli altri team. Guardando al futuro però, sia Dovizioso che Petrucci in sella alla loro Desmosedici pensano a portare la moto sul gradino più alto del podio. La speranza è quella di ottenere risultati ancora migliori rispetto a quelli del 2019.

Il primo appuntamento in pista per testare le novità sarà quello dei test di Sepang durante la seconda settimana di febbraio. Sarà la prima prova per potersi confrontare con gli altri team prima dell’inizio della stagione 2020, in programma l’8 marzo sul circuito di Losail in Qatar.

Nicole Facelli