L’attesa è finita: dopo alcuni giorni di speculazione, finalmente si sa chi correrà in MotoGP per Suzuki il Gran Premio di San Marino. Kazuki Watanabe, uomo della casa di Hamamatsu da anni, farà il proprio debutto nella top class in sostituzione dell’infortunato Joan Mir.

LA SCELTA PIÙ OVVIA

Sono stati molti i nomi candidati alla sella della GSX del campione MotoGP 2020. Negli ultimi giorni il candidato principale è sembrato essere Danilo Petrucci, nel motomondiale fino allo scorso anno con KTM e da quest’anno con Ducati nel MotoAmerica. Il due volte vincitore ha gentilmente rifiutato l’offerta dei giapponesi, in quanto in piena battaglia con Jake Gagne per la vittoria del campionato americano. Alcune voci vedevano addirittura Axel Bassani debuttare in MotoGP con Suzuki. Il pilota veneto è al secondo anno di WorldSBK con la Ducati del team Motocorsa e zero esperienza in MotoGP. Alla fine Suzuki ha preferito la scelta più ovvia: un collaudatore della casa giapponese come Kazuki Watanabe, che tornerà nel paddock mondiale dopo ben 12 anni.

UN PILOTA ESPERTO

Kazuki Watanabe è un pilota con esperienza da vendere: oltre alle apparizioni in 250cc e Moto2, Watanabe ha corso un’intera stagione nel WorldSSP nel 2017. Durante l’unica stagione completa in Europa, Watanabe ha chiuso al 12° posto sul circuito di Misano con la Kawasaki del team Go Eleven. In questa stagione Watanabe sta correndo nel All-Japan Road Race Championship con la Suzuki del team Yoshimura RideWin. Al momento Watanabe è al 3° posto in classifica con ben 6 podi su 8 gare disputate. Inoltre, Watanabe ha conquistato il 3° posto alla prestigiosa 8 ore di Suzuka. Il giapponese ha corso una favolosa gara in equipaggio con il solo Gregg Black visti l’infortunio di Sylvain Guintoli e la positività al COVID-19 di Xaviér Simeon.

“SARÀ FANTASTICO”

Riguardo al debutto in MotoGP con Suzuki, Kazuki Watanabe ha dichiarato: “Prima di tutto ci tengo ad augurare una pronta guarigione a Joan Mir: è un grande pilota e spero di vederlo a breve in pista. Sono stato molto contento nel ricevere la chiamata da parte di Suzuki per correre a Misano: sarà fantastico guidare una MotoGP su quella pista. Farò il possibile per ripagare il team di questa fantastica opportunità.”

Valentino Aggio

