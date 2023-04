Marc Marquez non prenderà parte al GP delle Americhe ma si torna a parlare di lui perchè la Corte d’Appello ha deciso di sospendere la penalità inflittagli dopo l’incidente di Portimao. Il team Repsol Honda aveva fatto reclamo dopo che i commissari avevano modificato la penalità il martedì successivo al GP. La Corte d’Appello potrà dunque prendersi tutto il tempo necessario per valutare il caso.

L’ANTEFATTO

Dobbiamo tornare a domenica 26 marzo scorso quando nel corso del terzo giro di gara Marc Marquez colpisce Jorge Martin e Miguel Oliveira. Il pilota Honda e quello Aprilia hanno la peggio, sono costretti al ritiro ed a saltare il successivo GP d’Argentina. Il MotoGP Stewards Panel penalizza subito Marc Marquez con due Long Lap Penalty da scontare nel GP d’Argentina. Marquez e HRC consapevoli dell’errore del pilota spagnolo non fanno ricorso e si recano al centro medico dove viene scoperta la frattura al primo metacarpo della mano destra. A questo punto inizia si inizia a parlare di un “Marquez impunito” e dopo 48 ore di polemiche il martedì il MotoGP Stewards Panel rivede la penalità. A questo punto HRC non ci sta e fa ricorso, il giovedì del GP di Termas de Rio Hondo lo Stewards Panel rimette alla Corte d’Appello la decisione.

PENALITÀ SOSPESA IN ATTESA DI GIUDIZIO

La Corte d’Appello ha una lunga serie di questioni da risolvere prima di poter analizzare la “questione Marquez“. In virtù della “RAGIONEVOLE POSSIBILITÀ DI SUCCESSO” del reclamo di HRC la Corte d’Appello decide dunque di sospendere la penalità al pilota spagnolo. Sebbene Marc Marquez non correrà nemmeno il GP delle Americhe ad Austin (probabile il suo rientro a Jerez tra quindici giorni, ndr) per allora la Corte d’Appello difficilmente avrebbe potuto analizzare il caso. Per cui senza questa sospensione di pena Marc Marquez avrebbe dovuto scontare a Jerez i due Long Lap Penalty.

Qualora però l’appello avesse però dato esito positivo Marquez sarebbe stato ingiustamente tolto dalla possibilità di competere. Non essendoci possibilità di ripresentare il risultato dello spagnolo dopo aver scontato la penalità allora la Corte d’Appello ha deciso per la sospensione. La pena è dunque sospesa e Marc non dovrà scontarla fino a quando la Corte d’Appello non avrà deciso se accogliere o meno il reclamo di HRC.

LA RAGIONEVOLE POSSIBILITÀ DI SUCCESSO

La sospensione arriva proprio per questa dicitura giuridica. Infatti Marc Marquez e HRC non hanno fatto reclamo sulla prima penalità inflitta dal MotoGP Stewards Panel. Il reclamo è relativo solo alla seconda, arrivata 48 ore dopo il termine del GP, dove si aggiunge una per lo meno curiosa decisione alla penalità che prevedeva il doppio Long Lap Penalty sospeso fino al rientro dello spagnolo.

Avevamo già parlato di quanto questa nuova interpretazione del regolamento avrebbe potuto portare Marc Marquez e HRC ad imboccare le vie legali. La stessa Corte d’Appello spiega che la modifica dopo 48 ore della penalità non è consona e che non consente al pilota di potersi difendere (essendo scaduti i tempi per un reclamo, ndr). Così la Corte d’Appello anticipa quella che probabilmente sarà la decisione finale che però sarà presa solo in un secondo momento.

Per chi volesse leggersi il documento rilasciato dalla Corte d’Appello lo può trovare QUI.

Mathias Cantarini