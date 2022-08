Il prossimo week-end in Austria coinciderà ufficialmente con l’apertura di un nuovo capitolo per il Motomondiale sul tracciato del Red Bull Ring. Per la prima volta, infatti, verrà utilizzata l’inedita e tanto discussa chicane, realizzata per motivi di sicurezza nella discesa dopo la prima curva. Basterà affinché non si ripetano situazioni di pericolo verificatesi negli ultimi anni sul circuito austriaco?

MODIFICA DOVUTA ALLA SICUREZZA

Questa modifica del tracciato si è resa necessaria a causa degli incidenti verificatisi nel 2020 e nel 2021. Un cambiamento che è stato in particolare pensato dopo il terribile incidente avvenuto nel 2020 tra Zarco e Morbidelli, con gli alfieri Yamaha Maverick Viñales e Valentino Rossi letteralmente sfiorati dalle moto imbizzarrite. Un incidente che avrebbe potuto avere ben altro tipo di conseguenze, vista la dinamica ed il contatto avvenuto ad altissima velocità.

ALTRI INCIDENTI

Sempre nello stesso anno, anche la classe intermedia ha vissuto un altro botto proprio nel punto in cui la nuova chicane del Red Bull Ring è stata realizzata. I protagonisti furono Bastianini e Syahrin, entrambi usciti dalla disavventura senza troppe conseguenze. Tutto nacque da un highside di Enea in uscita da curva 1, con la sua Kalex rimasta in pista e centrata dal malese, ora in Sbk. Tra i coinvolti in quell’incidente anche Edgar Pons e Andi Farid Gilang Izdihar. Inoltre, da non dimenticare quanto avvenuto lo scorso anno, con la carambola nelle fasi iniziali che ha visto il ritorno del fuoco. Ad innescare il tutto la caduta di Pedrosa, la cui moto è stata centrata da Savadori.

DAL 2020 PER MIGLIORARE

Dal 2020 si è cominciato a pensare a come risolvere questo problema evidente di sicurezza, per un circuito chiaramente meno adatto per le moto rispetto alle auto. Le valutazioni hanno portato al nuovo disegno ed ai conseguenti lavori iniziati lo scorso anno. Il nuovo layout ha però fatto storcere il naso ai più, vista la frenata improvvisa che dovranno effettuare i piloti per affrontare questo destra-sinistra.

LA NUOVA CHICANE DALL’ALTO

UN RINNOVAMENTO IMPORTANTE PER I TEAM

Per i team di MotoGP e delle classi inferiori si tratterà comunque di un rinnovamento importante, soprattuto per i bilanciamenti e per la rapportatura del cambio. A parte questa novità, il layout non subirà altre modifiche sostanziali. La nuova chicane è facile che possa essere utilizzata sul Red Bull Ring anche per le altre competizioni a due ruote in programma sul tracciato austriaco.

L’andamento della nuova chicane ricorda molto quello di Monza e Most, con ben noti episodi accaduti su questi circuiti. Un motivo di incertezza in più potrebbe arrivare dal meteo, visto che le previsioni per Venerdì e Sabato non sembrano essere così clementi. L’auspicio è che tutto possa filare nel migliore dei modi e che la toppa messa non si riveli essere ancor peggiore…del buco. Le perplessità sono derivanti dal fatto che un’eventuale caduta con l’avantreno possa infatti portare per inerzia la moto ad attraversare la pista, con il rischio di entrare in collisione con gli altri centauri.

Ma come si dice in Austria: “Hoffen wir, dass alles gut geht!”

Giacomo Da Rold