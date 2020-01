Oggi, 20 gennaio 2020, Marco Simoncelli avrebbe compiuto 33 anni. Nel giorno del suo compleanno arrivano gli auguri per il SIC da tutto il mondo dei motori e non solo, per ricordare che oggi, più che mai, è ancora tra noi.









È il nono compleanno che festeggiamo ormai senza Marco Simoncelli, e a distanza di anni non manca mai la commemorazione. Si festeggia in tutto il mondo il SIC e non viene dimenticato proprio da nessuno: amici, parenti, tifosi. Per la nona volta non manca prova di quello che un ragazzo con un grande sogno ha creato. Il ricordo del SIC è celebrato tutto l’anno indistintamente, da chi lo ha vissuto in prima persona, chi da dietro lo schermo e chi per mezzo di altri. La storia di Marco viene chiacchierata oggi in particolare perché è ancora vivo nel ricordo di chiunque lo abbia conosciuto.

In questo giorno speciale lo ricordiamo come un ragazzo semplice e divertente, l’amico di tutti e sempre con i piedi per terra; ma non solo, grintoso in pista e con un grande fame di vittoria. Insomma, oggi non facciamo gli auguri solo a Simoncelli per quello che era in pista, ma li facciamo a Marco per quello che ha fatto nell’arco della sua intera vita.

La vita di Marco Simoncelli viene festeggiata grazie alla grande personalità che lui stesso ci ha mostrato negli anni. Gli auguri più sentiti da tutto il mondo arrivano ancora oggi proprio grazie al ricordo che lo stesso Marco ci ha lasciato di lui. Lui, che voleva essere ricordato come “uno che sapeva emozionare” e ci è riuscito oltre ciò che avrebbe potuto mai immaginare, unendo diverse generazioni. La sua leggenda è oggi viva più che mai grazie alla sincerità che ha mostrato sempre davanti a quelle telecamere che sicuramente non amava, perché lui non era un uomo di spettacolo, ma un pilota. Eppure, la memoria che ci ha lasciato è anche quella di un ragazzo che non perdeva occasione per intrattenere il suo pubblico, senza un copione, ma spontaneamente.

Oggi, nel giorno del suo 33° compleanno, ci troviamo qui a fargli agli auguri più sentiti grazie a ciò che è stato. Oggi continuiamo a fare gli auguri a Marco perché, in fondo, ognuno ne sente al tempo stesso la mancanza e la vicinanza. Quindi non resta altro che dire: “Buon compleanno SIC.”

Nicole Facelli