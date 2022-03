Bandiera a scacchi sul venerdì di libere della MotoGP in Indonesia, Fabio Quartararo porta la Yamaha in testa alla classifica precedendo il compagno di squadra Franco Morbidelli. Nel circuito di Mandalika, salito a 48° nel secondo turno di prove, la M1 pare capace di prestazioni decisamente migliori rispetto a Lusail. Unico neo della sessione si ritrova nel problema tecnico che ha fermato Fabio Quartararo all’inizio del turno, quando il campione in carica è sceso dalla moto in prossimità del long lap penalty. Risolti i problemi il francese è tornato in pista con la seconda moto siglando il record della sessione in 1:31.608, trenta millesimi più veloce di Morbidelli e quasi tre decimi più rapido di Johann Zarco, terzo.

Il transalpino di Ducati Pramac ha soffiato la posizione a Jorge Martin, quarto a undici millesimi dal compagno di box. Alle spalle dello spagnolo – rookie del 2021, troviamo Enea Bastianini, veloce sì ma ancora poco costante. Arrivato in Indonesia carico dalla vittoria di Lusail, Bastianini ha faticato a trovare regolarità, alternando giri molto competitivi a passaggi più critici. La sessione è poi finita con una caduta in curva tredici, proprio nel giro in cui il riminese stava registrando parziali record.

Ancora Ducati in sesta posizione, occupata dall’ufficiale Jack Miller. Il portacolori di Borgo Panigale ha ottenuto l’accesso provvisorio alla Q2 nei minuti finali, quando ha conquistato la Top10 grazie al tempo di 1:31.965. Non è andata così bene a Francesco “Pecco” Bagnaia, ventunesimo, obbligato ad abortire due giri veloci a causa delle cadute di Enea Bastianini prima e Marc Márquez poi.

POL ESPARGARO, MIR, BAGNAIA E MARC MARQUEZ FUORI DALLA Q2

A proposito, la chiusura dell’avantreno ha relegato l’otto volte iridato al ventiduesimo posto, tre posizioni più indietro del compagno Pol Espargaró, il più veloce delle FP1. Sessione dunque complicata per HRC, che domani dovrà sperare nella bontà del meteo per ottenere l’accesso diretto alla Q2.

Aleix Espargaró porta l’Aprilia in settima posizione con quattro decimi netti di distacco dalla vetta. Dietro al 32enne di Granollers si piazzano le KTM ufficiali di Brad Binder e Miguel Oliviera, appena davanti ad Alex Rins, entrato in Top10 nell’ultimo giro a disposizione. Meno soddisfatta l’altra metà del box Suzuki: Joan Mir ha terminato la sessione al ventesimo posto, anche lui bloccato dalle bandiere gialle esposte nel finale di turno.

La terza sessione di prove libere sarà perciò fondamentale per Pol Espargaró, Mir, Bagnaia e Márquez. Attenzione al meteo: domani è prevista pioggia intensa per tutta la giornata. Se così fosse allora i risultati delle FP2 andrebbero a suddividere i due gruppi delle qualifiche costringendo i piloti menzionanti sopra a svolgere la Q1. Appuntamento dunque alle ore 03.50 di domani, quando i piloti della MotoGP scenderanno in pista per le FP3.

MOTOGP | GP INDONESIA 2022 | RISULTATI PROVE LIBERE COMBINATE

Matteo Pittaccio

