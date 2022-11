Un super Jorge Martin partirà in pole position nel Gp di Valencia; seconda posizione per Marc Marquez, seguito da Jack Miller. Per Quartararo quarta casella con Francesco “Pecco” Bagnaia che scatterà invece dall’ottava piazza.

MARTIN IMPRENDIBILE, SORPRESA MARC MARQUEZ

Jorge Martin conquista la prima posizione in quest’ultima qualifica del Motomondiale; velocissimo sulla sua Ducati Pramac, svetta in classifica con il tempo di 1’29″621. Lo spagnolo si è dimostrato competitivo già dalle prime battute di sessione, con la sua Ducati ben bilanciata e perfetta nelle pieghe e nei fatali cambi di direzione che caratterizzano il circuito di Valencia. Ben 2 decimi di secondo rifilati al connazionale Marquez alle sue spalle, capotreno di una fila di piloti molto vicini tra loro in termini di tempo sul giro.

Seconda piazza afferrata, con tutto se stesso, da Marc Marquez, che nel post gara si lascia andare con le parole, descrivendo quel giro come “tutto o niente”. Fa sorridere tutti rivedere lo spagnolo campione del mondo lì davanti, ma in special modo vederlo esultare sulla propria Honda nel giro di rientro in pit lane, sbracciando come se avesse vinto una gara. Può puntare a tanto Marc in questa Gran Premio, anche se alle sue spalle arriveranno, nettamente più veloci sul passo gara, Jack Miller e Fabio Quartararo

It's Saturday afternoon fever 😂@marcmarquez93 celebrates P2 on the grid with a little dance 🕺 #TheDecider pic.twitter.com/lnxGNlXkR1 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 5, 2022

QUARTARARO-BAGNAIA, TUTTO DA DECIDERE IN GARA

Un ottimo giro di Fabio Quartararo gli permette di centrare la seconda fila e, dunque, di partire dalla quarta casella nella gara di domani. Non veloce sul giro secco, da lui aspettiamoci una gara completamente all’attacco, nel tentativo di centrare la vittoria sull’ultimo circuito stagionale. Come notato nel weekend, il francese presenta un gran passo gara che gli potrà dare l’occasione di lottare per la vittoria nella giornata di domani, con un occhio sempre alle sue spalle per controllare l’avanzata del suo rivale.

Non brillante in qualifica, Bagnaia si deve accontentare di un’ottava posizione che lo porterà a scattare dalla terza fila. Primo run non perfetto, che lo blocca in undicesima posizione quando mancavano 5 minuti al termine delle qualifiche. Un giro ipoteticamente “tranquillo” per Pecco che non ha voluto prendersi rischi portandosi comunque con un distacco di soli 149 millesimi di secondo dal suo rivale nel mondiale.

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI

Jack Miller: “Si, avevo avuto un bel giro di riscaldamento, non era così che volevo concludere la mia ultima qualifica con la Ducati, mi sento fiducioso per la gara di domani“.

Marc Marquez: “Ho rischiato tutto nel giro e spero di arrivare a podio in gara, anche se domani sarà difficile”.

Jorge Martin: “Oggi è stato difficile, la più difficile pole della stagione. Ottima Fp4, ho lavorato bene. Non me l’aspettavo dopo il Time Attack non perfetto, volevo migliorare ma l’ultimo treno di gomme non andava bene. Speriamo di fare bene domani“.

I RISULTATI DELLE QUALIFICHE

Non perdetevi domani alle ore 14 l’ultimo round di questo fantastico Motomondiale dove si deciderà il titolo tra Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo. In onda con Radio LiveGp per seguire in diretta il gran premio con le voci di Giacomo Da Rold e Victoria Ortega Cabrera

Fabrizio Giuseppe Pignatelli