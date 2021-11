Buongiorno amici di LiveGP e benvenuti alla cronaca live del GP di Valencia, ultima fatica del Motomondiale 2021. Il campione Fabio Quartararo (Yamaha) e Francesco Bagnaia (Ducati) sono pronti per regalarci un ultima battaglia in quella che sarà la giornata dell’addio di Valentino Rossi.

Il #46 del gruppo si prepara per salutare le due ruote in quello che di fatto è il quarto appuntamento della stagione in terra spagnola dopo Aragon, Barcellona e Jerez. La stella della MotoGP saluterà i propri tifosi e da gennaio inizierà una nuova carriera nel mondo delle quattro ruote.

Non sarà al via dell’evento lo spagnolo Pol Espagarò. Il centauro della Honda è caduto violentemente durante la FP3 ed è stato successivamente trasportato in ospedale per degli accertamenti. Assente anche Marc Marquez (Honda), pilota che ha saltato anche il GP dell’Algarve.

Luca Pellegrini