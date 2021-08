Sul circuito di Spielberg a trionfare è Jorge Martin che, partito dalla pole position, ha condotto la gara dall’inizio alla fine trionfando per la prima volta nella classe regina davanti a Joan Mir e al leader della classifica iridata Fabio Quartararo che, complice il 6° posto di Zarco e la caduta di Miller, rafforza la sua leadership. Terribile incidente tra Daniel Pedrosa e Lorenzo Savadori con la gara che è stata sospesa, salvo poi essere ripresa dopo circa 40 minuti.

ARRIVEDERCI A SILVERSTONE PER IL “SAVA”

Per il pilota italiano, visibilmente zoppicante all’uscita dal Medical Center, frattura del malleolo e operazione chirurgica che si terrà nella giornata di domani e lo costringerà a saltare il prossimo impegno del 15 agosto sempre sul tracciato di Spielberg.

BANDIERA ROSSA

Allo start è bravissimo a beffare tutti è transitare in testa in curva 1 Pecco Bagnai, con Mir che riesce a sopravanzare il poleman Martin, con quest’ultimo seguito da Quartararo e Marquez. La bagarre non fa in tempo ad entrare nel vivo che la Race Direction è costretta ad esporre la bandiera rossa per un terribile incidente in curva 3, dove Lorenzo Savadori non può far nulla per evitare l’impatto con la moto di Pedrosa scivolato in uscita di curva. Ad avere la peggio è il pilota dell’Aprilia che, nonostante sia giudicato idoneo per riprendere la corsa, decide di non riprendere la gara.

VINALES PARTE DAI BOX

Dopo circa 40 minuti, ultimate le operazioni di pulizia del manto stradale, la gara può riprendere con i piloti che si schierano nuovamente nelle posizioni ottenute nella qualifica di sabato, eccetto Maverick Vinales che parte dalla pitlane. Questa volta Martin capitalizza la pole position transitando in testa alla prima curva davanti a Miller e Mir, con il pilota della Ducati ufficiale che passa il poleman.

MARTIN SI PORTA IN TESTA

La leadership del #43 dura pochi giri, con l’inglese della Ducati che viene superato in rapida successione da Martin e da Mir, con Quartararo e Zarco che si aggiungono ai primi tre formando un trenino molto compatto.

RITIRO PER OLIVEIRA

Nella fase centrale della gara il gruppo dei primi 5 incomincia a sgranarsi con Martin e Mir che scavano un solco piuttosto importante su Quartararo e su Miller, con il francese della Yamaha davanti al rivale inglese in ottica Mondiale. Al giro 16 la gara perde Miguel Oliveira, con il portoghese che rientra ai box per problemi tecnici.

CADUTA PER MILLER

Con i primi due che procedono compatti, l’attenzione si sposta sul duello tra Quartararo e Miller per l’ultima posizione sul podio, che vede vincitore il “Diablo” che costringe all’errore Miller che cade ed è costretto al ritiro. Brutta giornata per la Ducati ufficiale, con Bagnaia indietro e in evidente crisi con le gomme.

TRIONFO DI MARTINATOR

Al termine dei 27 giri a trionfare è Jorge Martin che, conducendo dall’inizio alla fine, trionfa per la prima volta in MotoGP davanti a Joan Mir e a Fabio Quartararo, con Brad Binder (4°), Takaaki Nakagami (5°), Johan Zarco (6°), Alex Rins (7°), Marc Marquez (8°), Alex Marquez (9°) e Dani Pedrosa a chiudere la Top 10. Gli italiani: 11° Bagnaia, 12° Bastianini, 13° Rossi e 14° Marini.

Prossimo appuntamento con la MotoGP è per la prossima settimana sempre sul circuito di Spielberg per il Gran Premio d’Austria

Vincenzo Buonpane