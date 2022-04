I piloti della MotoGP sono scesi in pista al Circuito di Jerez-Ángel Nieto per la lotta delle qualifiche. Pecco Bagnaia è l’autore di una pole position eccezionale con un crono di 1:36.170. L’italiano torna in vetta con la sua Ducati dimostrandosi un chiaro candidato alla vittoria nella gara di domani. Fabio Quartararo, molto costante durante tutto il weekend, scatterà in seconda posizione. La prima fila la chiude la Aprilia di Aleix Espargaró.

Giornata con alti e bassi per gli altri italiani. Bezzecchi ha sofferto di una caduta senza conseguenze nella Q1 ma nonostante questo è riuscito a passare alla Q2 chiudendo in ottava posizione. Anche Enea Bastianini ha sofferto di una caduta a due minuti della fine e domani scatterà in undicesima posizione. 16° Morbidelli, 17° Di Giannantonio, 19° Marini, 23° Dovizioso e 24° Savadori.

CLASSIFICA FINALE Q1

CLASSIFICA FINALE Q2

Victoria Ortega Cabrera