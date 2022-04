Ancora una volta il Circuito di Jerez è stato testimone di una sessione vibrante di qualifiche della MotoGP. Con un circuito affollato dopo due anni senza pubblico e un caldo soffocante con quasi 50°C in pista, Pecco Bagnaia ha segnato il tempo più veloce e domani scatterà davanti a tutti. Completano la prima fila Fabio Quartararo e Aleix Espargaró.

DUCATI-YAMAHA-APRILIA IN PRIMA FILA

Non è una casualità che Pecco Bagnaia sia riuscito a firmare la pole position: l’italiano già dalla FP3 aveva dato un chiaro avviso ai suoi rivali del suo potenziale chiudendo la sessione in prima posizione. Poi ha replicato nella FP4. Nella Q2 invece Pecco, che sembrava essere di un altro pianeta, ha fatto un giro eccezionale fermando il crono in 1:36.170 e segnando il nuovo record della pista.

Bagnaia, che sta raccogliendo i frutti del lavoro Ducati in questi ultimi mesi, ha conquistato un altro traguardo storico: Ducati non scattava in pole nella MotoGP a Jerez dal 2006 con Loris Capirossi. Pecco è riuscito così a spezzare il record di pole che detiene il binomio Yamaha-Honda a Jerez.

Fabio Quartararo è rimasto a guardare come Pecco toglieva dalle sue mani quella che poteva essere la quinta pole consecutiva a Jerez. Il francese, in un circuito favorevole a Yamaha, ha chiuso in seconda posizione a solo quattro decimi dalla pole. “Tutti sono sorpresi del tempo che ha fatto Pecco, è veramente difficile riuscire a farlo quando ci sono 50°C in pista. A mio avviso è una delle migliori pole che abbia fatto”, dichiara Quartararo.

Il Campione del Mondo in carica ha comunque dimostrato durante tutto il weekend costanza e un ottimo passo gara: “Stiamo lavorando bene e domani sarà una gara dura perché tanti piloti hanno un buon passo, ma io sono tra questi. Domani l’importante sarà scattare bene ma sento che posso lottare per la vittoria”.

Aleix Espargaró con grandi aspettative nel GP di casa chiude la prima fila della griglia di partenza e scatterà quindi in terza posizione. Per lo spagnolo, che sta dimostrando di avere qualcosa in più durante le qualifiche, è la terza volta che scatta in prima fila in questa stagione.

“Sono felice e oggi ho rischiato per dare il massimo in qualifica. Domani farà molto caldo e dopo la gara di Moto2 la pista sarà scivolosa ma comunque so che ci sarà una battaglia divertente. Abbiamo un buon passo gara e siamo forti in vista di domani, voglio fare una buona gara di fonte al pubblico spagnolo”, ha dichiarato Aleix dopo la Q2.

Bagnaia, Quartararo e Espargaró sono gli unici piloti che sono riusciti a scendere sotto la soglia 1:37:00.

HONDA ANCORA LONTANA DAL TOP

L’altra casa che storicamente ha dominato nel tracciato andaluso, oltre a Yamaha, è Honda. Oggi però la casa dell’ala dorata non ha brillato come di consuetudine. Marc Márquez aspettava di riscattarsi davanti al suo pubblico in un circuito che per lui negli ultimi anni è diventato un vero incubo. Il 93 ha avuto già delle difficoltà durante le prove libere, dove inoltre è stato accusato da Aleix Espargarò di provare a rubare la sua scia. Oggi durante le qualifiche i problemi persistono per Marc che chiude come la prima delle Honda Ufficiali in quinta posizione a quasi un secondo dalla testa, mentre il suo compagno di squadra e compatriota Pol Espargaró, scatterà in 13° posizione.

ALTI E BASSI PER BASTIANINI E BEZZECCHI

Enea Bastianini stava segnando ottimi tempi in Q2 quando una caduta senza conseguenze nella curva 9 l’ha obbligato a finire la sessione con cinque minuti in anticipo. L’italiano è tornato ai box con la testa bassa e visibilmente deluso, ma domani avrà una nuova opportunità d’oro per riprendere i preziosi punti persi a Portimão.

Il debuttante Marco Bezzecchi oggi ha confermato le buone sensazioni con la Ducati del Team Mooney VR46. Si è giocato il passaggio alla Q2 contro rivali della taglia di Rins, Zarco e Pol Espargaró, nonostante una caduta in Q1. Una volta in Q2 ha continuato a percorrere la strada delle buone sensazioni e ha chiuso in ottava posizione.

GRIGLIA DI PARTENZA

The most almighty of laps means @PeccoBagnaia steals the show 🔥 This is how the #MotoGP riders will line up on the grid tomorrow at the #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/MvhI2msEMK — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 30, 2022

Vi ricordiamo gli appuntamenti di domani della MotoGP al Circuito di Jerez: il warm-up inizierà alle 09:40 e la gara, che si preannuncia ricca di spettacolo, è programmata alle 14:00.

Victoria Ortega Cabrera