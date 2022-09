Al GP di San Marino Jack Miller ha terminato in 3^ posizione il secondo turno di prove libere del venerdì con il tempo di 1:31.702. L’australiano di casa Ducati ha elogiato il comportamento della propria moto, molto versatile in ogni pista. Nelle FP2 sono ben quattro le Ducati nelle prime quattro posizioni, con l’aggiunta di Johann Zarco (8°, ndr) e Marco Bezzecchi (9°, ndr) nella top 10.

UNA GIORNATA PRODUTTIVA

Il futuro pilota di KTM in MotoGP Jack Miller ha commentato quella che è stata una giornata molto produttiva per lui ed il suo team. “È stata una buona giornata: la moto si è comportata molto bene. Siamo stati in piste con caratteristiche molto diverse tra loro e nonostante ciò non abbiamo mai cambiato il nostro assetto di base. Gli unici accorgimenti che ci sono riesco a farli io tramite il mio stile di guida. Questa cosa mi tranquillizza molto perché così possiamo lavorare con più tranquillità su altri particolari, come possono essere le gomme. L’anteriore Hard andava molto bene oggi, ma già lo sapevamo: speriamo che il tempo regga.”

QUESTIONE BUCHE

La pista di Misano è nota per avere problemi con l’asfalto. Il tracciato è molto utilizzato nel corso dell’anno anche da auto, che aiutano e non poco nella creazione di buche molto pericolose per i piloti. Nonostante ciò al GP di San Marino Jack Miller non ha avuto molto di cui preoccuparsi. “La pista era piena di buche, specialmente dopo il Curvone. Dobbiamo cercare di assorbire il meglio possibile le buche per aiutare la stabilità della nostra moto. Abbiamo lavorato sulle molle, usandole più morbide al mattino per poi spostarci su molle più dure per la FP2. Il mio feeling è aumentato ad ogni uscita dopo qualche piccola modifica e questo mi soddisfa molto”

Valentino Aggio

