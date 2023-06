Nonostante le buone premesse della viglia alla fine è stato un GP d’Olanda di MotoGP da dimenticare per Fabio Quartararo. Il francese di Yamaha ha infatti aggravato l’infortunio al piede a causa di una caduta proprio all’inizio della gara, e dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico nella giornata di domani.

UNA DOMENICA DA DIMENTICARE

Niente da fare alla fine per Fabio Quartararo, che dopo aver ben figurato nelle prove libere del venerdì ed aver acciuffato il podio nella Sprint è stato protagonista di una brutta caduta in curva 5. Il pilota Yamaha infatti, proprio nelle fasi iniziali del GP Olanda, ha perso il controllo della sua M1 finendo per colpire anche Johann Zarco. Una caduta che ha avuto delle ripercussioni per il francese, che una volta finito in ghiaia ha fatto parecchia fatica a rialzarsi, chiedendo l’intervento dei commissari. Per Quartararo, che ricordiamo si era già fratturato l’alluce sinistro, c’è stato un aggravarsi delle condizioni in quanto gli esami al centro medico hanno evidenziato un peggioramento dell’infortunio.

Quartararo dovrà subire un intervento chirurgico che sarà effettuato domani, ma fortunatamente per il francese la pausa estiva gioca a suo favore. La MotoGP infatti si ferma per sei settimane ed il pilota Yamaha potrà avere tutto il tempo di riprendersi. Fortuna nella sfortuna quindi, anche se l’infortunio arriva nel momento migliore di questa stagione. Quartararo infatti come detto prima aveva ritrovato il feeling della sua Yamaha al venerdì facendo segnare degli ottimi tempi, e riuscendo anche a conquistare un terzo posto nella Sprint di ieri ed il miglior tempo nel warm-up della mattina.

Oggi Fabio era chiamato a confermare quanto di buono avevamo visto, ma la brutta partenza che lo ha visto scivolare 12esimo e la caduta hanno vanificato il tutto. Il francese adesso avrà tempo fino a Silverstone per riprendersi sia fisicamente che mentalmente, in una pista che almeno sulla carta dovrebbe favorire la sua Yamaha.

LE DICHIARAZIONI DI QUARTARARO

Al termine del GP Olanda di MotoGP ha dichiarato: “Purtroppo ho commesso un errore all’inizio della gara. Volevo risparmiare tempo ed essere perfetto, ma ho sbagliato ed ho perso molte posizioni. Dopo ho cercato di recuperare ma purtroppo ho perso l’anteriore”. Il pilota Yamaha infatti ha rilasciato la frizione troppo tardi ed ha perso il controllo della moto facendolo scivolare in 12esima posizione.

Sulle sue condizioni il pilota Yamaha ha invece dichiarato: “Non ci vorrà molto per recuperare dall’infortunio al piede. Dovrò fare degli esami e avrò bisogno di un’operazione all’alluce. Avrò dolore per qualche settimana. Non credo che potrei fare un’altra gara adesso ma per fortuna c’e la pausa estiva. Ma anche se sono infortunato sono convinto di aver corso al meglio delle mie capacità, e cercherò do mettere a posto le cose dopo questa prima metà di stagione, cercando di lavorare meglio mentalmente per essere pronto per la prossima gara”.

Well… we show great speed this weekend but unfortunately I crash in the beginning of the race and injured myself more. I will undergo a surgery tomorrow and will be time to relax ✌🏼 pic.twitter.com/9BQOsb7yZS — Fabio Quartararo (@FabioQ20) June 25, 2023

