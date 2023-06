Il mitico circuito del Mugello si prepara ad accogliere gli appassionati delle due ruote in occasione del Gran Premio d’Italia di MotoGP. Non perdetevi la nostra guida con le informazioni utili e tutte le iniziative pensate per i tifosi.

UN’ATMOSFERA UNICA

I piloti lo riempiono di elogi e per gli appassionati è un’esperienza unica da vivere almeno una volta nella vita. Il brivido della prima frenata alla San Donato, quando i piloti passano da 342 a 97 km/h in soli 306 metri, l’adrenalina delle Arrabbiate, l’assordante coro dei tifosi alla Casanova-Savelli e la consueta invasione di pista che permette accarezzare l’asfalto dove minuti prima si sono tenute le battaglie.

Forse l’aria di casa porta qualche sorpresa ai piloti italiani che quest’anno arrivano in due in testa alla classifica: Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi, separati da un solo punto. Tra i ritorni attesi quello di Enea Bastianini che, a giudicare dalle buone sensazioni dell’ultimo Test al Mugello con la Ducati Panigale V4, è pronto per lottare in pista. Senza dimenticare il ritorno di Mattia Pasini in Moto2 che al Mugello ha firmato delle gare entusiasmanti.

INFORMAZIONI UTILI PER IL PUBBLICO

Per incoraggiare l’utilizzo delle moto, l’Autodromo offre la possibilità ai motociclisti di entrare gratuitamente all’interno del circuito. Generalmente l’auto è da evitare per le strade congestionate, soprattutto la domenica. Se decidete comunque di andare in macchina, nelle zone circostanti all’autodromo ci sono dei parcheggi. I camper, invece, potranno usufruire di un prezzo ridotto per entrare all’interno del circuito. Chi arriva in treno alle stazioni circostanti, avrà a disposizione da venerdì a domenica delle navette sia da San Piero a Sieve, con direzione curva Palagio, che da Borgo San Lorenzo con destinazione ingresso di Luco.

Qui la mappa del Mugello Circuit dove potete consultare le indicazioni per gli ingressi e tutti i servizi che la struttura offre, tra punti ristoro, aree BBQ, docce, fan zone e punti vendita merchandising. Posizionato a destra della mappa, trovate un QR Code per scaricare l’App MotoGP Circuit, novità sviluppata da MotoGPGuru. Una risorsa utile per chi si trova in circuito, in quanto mette a disposizione il Live Timing, gli orari delle sessioni e delle attività per i fan, oltre alle informazioni sul circuito.

AL MUGELLO NON SI DORME: GLI EVENTI DURANTE IL WEEKEND

Quello che lo rende memorabile il fine settimana del Mugello è la possibilità di campeggiare durante i tre giorni di Gran Premio facendo diventare tutto il Circuito una propria e vera festa, non a caso da anni esiste il motto “Al Mugello non si dorme”.

La giornata di sabato scatta con la Hero’s Walk alle 9:15. Dopo la Sprint Race, dalle 16:30, sessione di autografi e Meet and Greet con i piloti MotoGP, Moto2 e Moto3 e il DJ Set di Hell Raton sul palco del Correntaio seguito da concerti e musica dal vivo. Per gli amanti del calcio, alle 21:00 la Finale di Champions League verrà trasmessa in diretta sui maxischermi del Mugello.

Emozioni in crescendo domenica con un’altra Hero’s Walk alle 9:15, la Rider Fan Parade dalle 10:20 alle 10:40 e lo spettacolo delle Frecce Tricolore, che mancava dal 2018, poco prima delle ore 14:00. Per concludere il weekend, al termine della gara della MotoGP ci sarà la storica invasione di pista e un DJ Set dal podio.

Restate sintonizzati su LiveGP per tutti gli aggiornamenti sul Gran Premio d’Italia. Per ulteriori informazioni potete controllare il sito ufficiale dell’Autodromo del Mugello.

Victoria Ortega Cabrera