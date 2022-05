Si chiudono le FP3 per la MotoGP al GP di Italia 2022 senza grandi sorprese. Il Mugello si tinge di rosso in questo sabato mattina. Francesco Bagnaia, dopo la caduta ad inizio turno, stampa un favoloso 1:45.393, circa mezzo secondo più basso del miglior tempo del venerdì. Dietro il torinese di Ducati c’è il solito Aleix Espargaró, che precede un Luca Marini particolarmente in forma. Sono ben sei le moto di Borgo Panigale direttamente al Q2 sulle nove in pista questo weekend.

DUCATI: DALLE STALLE ALLE STELLE

Abbiamo elogiato Ducati per le proprie prestazioni nella mattinata, ma non è stato per nulla facile. Infatti, durante il turno, buona parte delle cadute è arrivata proprio da chi guida una Desmosedici. Marco Bezzecchi è caduto nel primo giro lanciato alla San Donato. Jack Miller ha avuto un problema tecnico ed è stato costretto ad abbandonare la propria GP22 a bordo pista. Lo stesso Bagnaia è stato protagonista di una violenta caduta al Correntaio, che ha praticamente distrutto la moto #63. Nel ghiaione anche Jorge Martín. Per concludere, Enea Bastianini è caduto all’ultimo giro disponibile in entrata della Bucine. Il pilota Gresini era a soli 86 millesimi dal tempo di Bagnaia nel terzo settore. Giornata meno difficile per Johann Zarco rispetto a ieri, caduto ben due volte nel corso delle FP2.

Quello che conta però è la classifica alla fine del turno: Ducati conta ben sei delle proprie moto direttamente nel Q2 per giocarsi la pole position oggi pomeriggio. Johann Zarco chiude con il quarto tempo (+0.374) davanti a Marco Bezzecchi (+0.460), Enea Bastianini (+0.467) e Jorge Martín (+0.486).

ENNESIMO MIRACOLO DI FABIO QUARTARARO

Come sempre, l’unica Yamaha a centrare il Q2 diretto è quella di Fabio Quartararo. Il campione in carica MotoGP al GP di Italia 2022 ha fatto un altro dei suoi miracoli. Con il tempo di 1:46.032 il francese si trova al 10° posto, solo 28 millesimi davanti all’Aprilia di Maverick Viñales. Inutile dire quanto sarà importante per il #20 una buona qualifica oggi pomeriggio per evitare di rimanere intruppato nel traffico durante la gara di domani.

HONDA: I PROTAGONISTI CHE NON TI ASPETTI

Anche di questi tempi, quando si pensa a Honda il primo riferimento è Marc Márquez: al Mugello non è così. La casa di Tokyo riesce a piazzare due moto in Q2: Pol Espargaró è 8° e precede Takaaki Nakagami. I due piloti si sono dimostrati davvero a proprio agio tra le colline toscane, portando a casa un risultato che fa ben sperare per oggi pomeriggio e per la gara di domani.

UN Q1 DA LECCARSI I BAFFI!

Sono molti gli esclusi di lusso dal Q2 diretto e che quindi si daranno battaglia in un Q1 da non perdere. Maverick Viñales è 11° davanti a Álex Rins e Fabio Di Giannantonio, molto in forma dopo i primi punti in MotoGP conquistati a Le Mans. Fuori a sorpresa anche Jack Miller (15°), Joan Mir e le due KTM ufficiali guidate da Brad Binder e Miguel Oliveira. Nel primo turno di qualifica anche Marc Márquez, 21° nelle combinate ad oltre un secondo dalla vetta.

MOTOGP | GP ITALIA 2022: I RISULTATI DELLE FP3

Valentino Aggio

Leggi anche: MOTOGP | GP ITALIA 2022, FP2: AL MUGELLO SVETTA ALEIX ESPARGARÓ