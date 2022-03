La MotoGP torna in pista per il secondo round stagionale, dopo l’esordio andato in scena due settimane fa in Qatar con lo splendido successo di Enea Bastianini. Al termine di una sessione di qualifica che ha visto prevalere il campione in carica Fabio Quartararo, la sfida si preannuncia incerta sul tracciato indonesiano di Mandalika. Ma attenzione alla pioggia, che potrebbe scombinare tutti i piani. Seguite tutti gli aggiornamenti con la nostra cronaca web!